影／入住日月潭湖景第一排！房客洗澡沒拉窗簾 「春光外洩」全被看光

日月潭湖光山色，入住湖景第一排，晨迎曙光、暮觀夕陽更是一大享受，但近期有民眾指出在潭區附近散步，抬頭一看，住客洗澡沒拉窗簾，「春光外洩」一覽無遺；旅宿業者表示，當下接獲反映就立刻提醒房客，未來入住時也會特別提醒。

近日有遊客在臉書分享指出，去日月潭旅遊，晚上到潭區附近的文武廟散步，抬頭賞景時發現緊鄰環湖步道旁的旅店，不少景觀套房的住客洗澡沒關窗簾，一覽無遺看得「很清楚」，因此立刻向旅店反映，也提醒入住要注意，以免被看光光。