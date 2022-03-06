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影／入住日月潭湖景第一排！房客洗澡沒拉窗簾 「春光外洩」全被看光
日月潭湖光山色，入住湖景第一排，晨迎曙光、暮觀夕陽更是一大享受，但近期有民眾指出在潭區附近散步，抬頭一看，住客洗澡沒拉窗簾，「春光外洩」一覽無遺；旅宿業者表示，當下接獲反映就立刻提醒房客，未來入住時也會特別提醒。
近日有遊客在臉書分享指出，去日月潭旅遊，晚上到潭區附近的文武廟散步，抬頭賞景時發現緊鄰環湖步道旁的旅店，不少景觀套房的住客洗澡沒關窗簾，一覽無遺看得「很清楚」，因此立刻向旅店反映，也提醒入住要注意，以免被看光光。
對此，旅宿業者證實有接獲民眾反映，而在事發當下就立刻提醒住客，並表示，因部分景觀房型正對日月潭，在床上、浴室等任何角落都能欣賞日月潭景致，房客可能為了看日出或夕陽，流連美景才忘了拉上窗簾，未來入住時也會特別提醒。
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