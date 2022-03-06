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慈濟援建2新村落成捐贈 原民會：讓原民文化都市茁壯

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右二）贈送電鍋當入住禮給太平區自強新村及霧峰區花東新村的原住民。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）贈送電鍋當入住禮給太平區自強新村及霧峰區花東新村的原住民。記者黃寅／攝影

慈濟基金會援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅，今舉辦落成捐贈典禮。總計95戶的住宅年前即已交由自九二一地震後住在當地的原住民搬入使用，原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒表示，未來將繼續與地方政府合作，持續在就業、族語傳承等方面為族人服務，讓原住民族文化能在都市深耕茁壯。

原住民今天穿上了原住民服飾，在路旁排成兩列迎接夷將‧拔路兒、台中市長盧秀燕、前市長林佳龍，以及慈濟基金會副總執行長林碧玉等人抵達，典禮中還替他們披上原民彩帶表示感謝，他們載歌載舞十分高興。

夷將‧拔路兒說，九二一地震後，受災族人在太平、霧峰的大里溪畔用廢棄建材搭建聚落，「就地重建」一直是族人的訴求。前市長林佳龍同意就地安置政策後，接著向國有財產署租用土地；原民會2017年起以前瞻計畫經費補助台中市政府4642萬元，辦理兩新村社區道路、照明、排水、維生管線等公共設施，接著由慈濟基金會援建家屋，讓族人在都會地區擁有自己理想中的家園，這是大家一起努力的成果。

盧秀燕說，這是個感恩的日子，沒有大家的努力，這兩個新村不會完工啟用，而她是見證人，第一大功勞者是慈濟基金會，要感謝所有的師兄師姊、感謝上人；而此案經過3任市長和3任原民會主委，自前市長胡志強就啟動此計畫。她也特別感謝林佳龍任內延續此案，每年編列預算承租土地，另也引進慈濟出錢出力。

林佳龍亦說，最困難的兩件事一是用地，二是經費，用地因涉及國有地與非都市計畫的土地，除了請國產署、水利單位支持外，也需變更都市計畫。另外，也因使用社福用地，結合長照、托育和青年就業，是很新的設計，也是「很有心」的設計。

他說，因為慈濟是公益法人，需要為捐贈及住戶使用的法令解套，他非常感謝慈濟突破過去在捐贈上的限制，解決產權問題；市府作為平台也讓住戶安心，包含以後的移轉能保障多方權益。

林碧玉透露，慈濟上人證嚴法師為了把房舍蓋好，興建過程中曾和建築師討論超過20次，動線怎麼好、活動中心該擺在那裡比較好，都十分關切，並說這不僅是一棟房子，而是讓流離在外的遊子能有一個世代生根、成家立業的地方，也是社會安定的力量。而台中市府在一發下使用執照後，就特別考量原民需要，讓他們在過年前就拿到鑰匙入住，實在非常貼心。

原住民今天穿上了原住民服飾，在路旁排成兩列迎接原民會主委夷將‧拔路兒、台中市長盧秀燕、前市長林佳龍，以及慈濟基金會副總執行長林碧玉（由左至右）等人抵達。記者黃寅／攝影
原住民今天穿上了原住民服飾，在路旁排成兩列迎接原民會主委夷將‧拔路兒、台中市長盧秀燕、前市長林佳龍，以及慈濟基金會副總執行長林碧玉（由左至右）等人抵達。記者黃寅／攝影
原住民今天在捐贈典禮中替市長盧秀燕（左一）等人披上原民彩帶表示感謝。記者黃寅／攝影
原住民今天在捐贈典禮中替市長盧秀燕（左一）等人披上原民彩帶表示感謝。記者黃寅／攝影
慈濟基金會副總執行長林碧玉（左）今把援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅捐給台中市政府，由市長盧秀燕代表接受。記者黃寅／攝影
慈濟基金會副總執行長林碧玉（左）今把援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅捐給台中市政府，由市長盧秀燕代表接受。記者黃寅／攝影
由慈濟基金會援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅，今舉辦落成捐贈典禮。記者黃寅／攝影
由慈濟基金會援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅，今舉辦落成捐贈典禮。記者黃寅／攝影

慈濟 原住民 林佳龍 盧秀燕

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