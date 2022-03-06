慈濟援建2新村落成捐贈 原民會：讓原民文化都市茁壯

由慈濟基金會援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅，今舉辦落成捐贈典禮。總計95戶的住宅年前即已交由自九二一地震後住在當地的原住民搬入使用，原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒表示，未來將繼續與地方政府合作，持續在就業、族語傳承等方面為族人服務，讓原住民族文化能在都市深耕茁壯。

原住民今天穿上了原住民服飾，在路旁排成兩列迎接夷將‧拔路兒、台中市長盧秀燕、前市長林佳龍，以及慈濟基金會副總執行長林碧玉等人抵達，典禮中還替他們披上原民彩帶表示感謝，他們載歌載舞十分高興。

夷將‧拔路兒說，九二一地震後，受災族人在太平、霧峰的大里溪畔用廢棄建材搭建聚落，「就地重建」一直是族人的訴求。前市長林佳龍同意就地安置政策後，接著向國有財產署租用土地；原民會2017年起以前瞻計畫經費補助台中市政府4642萬元，辦理兩新村社區道路、照明、排水、維生管線等公共設施，接著由慈濟基金會援建家屋，讓族人在都會地區擁有自己理想中的家園，這是大家一起努力的成果。

盧秀燕說，這是個感恩的日子，沒有大家的努力，這兩個新村不會完工啟用，而她是見證人，第一大功勞者是慈濟基金會，要感謝所有的師兄師姊、感謝上人；而此案經過3任市長和3任原民會主委，自前市長胡志強就啟動此計畫。她也特別感謝林佳龍任內延續此案，每年編列預算承租土地，另也引進慈濟出錢出力。

林佳龍亦說，最困難的兩件事一是用地，二是經費，用地因涉及國有地與非都市計畫的土地，除了請國產署、水利單位支持外，也需變更都市計畫。另外，也因使用社福用地，結合長照、托育和青年就業，是很新的設計，也是「很有心」的設計。

他說，因為慈濟是公益法人，需要為捐贈及住戶使用的法令解套，他非常感謝慈濟突破過去在捐贈上的限制，解決產權問題；市府作為平台也讓住戶安心，包含以後的移轉能保障多方權益。