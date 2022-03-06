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3月8日婦女節餐旅祭好康 女性偏愛自助餐同行好優惠
3月8日婦女節，針對消費主力，台中市飯店餐廳紛祭出優惠，女性同行有好康。
台中金典酒店看準吃到飽商機，即日起至3月31日，推出栢麗廳自助百匯吃到飽買一送一活動，不分平假日（特殊節日及連假除外），兩人同行一人免費，平日原價1280元，搭配促銷每人含服務費只要768元。另15樓金園中餐廳指定港點套餐，也提供買一送一優惠，不分平假日，兩人同行午或晚餐即享一人免費。
因應38婦女節及星饗道周年慶，全餐期有女性同行，第二位38折活動，雙人同行平均每人647元起。星饗道國際自助餐端出知名小吃到各國名菜、香辣的熱鍋料理，5款春日甜點與夏日新菜，在星享道酒店週年慶3月14日隆重登場，周末龍蝦夜，每周五、六、日晚餐，三種口味輪番上陣，周周可嚐鮮。
台中日月千禧酒店9周年慶，3月系列活動，住房、各餐廳都推出生日優惠專案，且在Facebook、IG舉辦抽獎同歡，住房即日起到3月底，電話訂房平日可享精緻客房每房每晚3999元(約3.5折)、日月客房4999起，含饗樂全日餐廳自助早餐兩客及旅覓酒吧飲料券2張，優惠不適用周六入住及信用卡優惠與住宿折抵券等。
承億文旅「38有理，我來寵妳」優惠專案，3月8日前開放訂房，可住日期為即日起至3/31限平日，適用承億文旅旗下6館，台中鳥日子、淡水吹風、花蓮山知道、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島及嘉義商旅，現場秀身分證出生年，房費打3到8折優惠，售完為止。可用官網或電話訂房，提供早餐。
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