彰化溪州小小孩說故事比賽 台語「臭寧呆」萌翻眾人

彰化縣溪州鄉公所為響應「221世界母語日」，今天舉辦「咱來講臺灣話」系列活動，小朋友們參加台語說故事比賽，小小孩講台語還「臭寧呆」非常可愛，小朋友們把台灣話俚語、典故都講得頭頭是道，讓大家聽得津津有味。

聯合國教科文組織將每年2月21日定為世界母語日，溪洲鄉長江淑芬說，母語是是文化的根本，一旦語言斷了，文化也就跟著斷了，台灣是多元社會，融合各種語言，不論是華語、台語、客語或是原住民語，皆應受到妥善保存與推廣傳承，許多年輕學子因外在環境關係，對於母語只會聽，不會講的情況越來越嚴重，所以公所希望藉由舉辦台語說故事比賽及闖關遊戲，希望將母語向下紮根，讓下一代可以將文化繼續傳承。

今天除了有台語說故事比賽，還有台語闖關活動，有家長及老師帶著小小孩來參加台語說故事比賽，小朋友雖發音還不標準，但說起台語可愛的模樣，也很加分，有的小朋友有備而來，唱作俱佳，還有小朋友太小，家長老師得在台下比手劃腳指揮台上的小朋友，也讓人會心一笑。