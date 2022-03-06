快訊

裸照外流首發聲 謝忻堅強正能量網友讚爆

烏克蘭馬立波將再度暫時停火 當地中午開始撤平民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰商1992級校友「三十而麗」 遠嫁澳洲也回母校話當年

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化高商1992年畢業同學主辦的「三十而麗，雲崗相聚」活動，900多名校友約有400人回母校，縣長王惠美（左5）也前往祝賀。圖／彰化縣政府提供
彰化高商1992年畢業同學主辦的「三十而麗，雲崗相聚」活動，900多名校友約有400人回母校，縣長王惠美（左5）也前往祝賀。圖／彰化縣政府提供

從1988年起，彰化高商畢業滿30年校友，都會逐屆回母校相聚，這名為「三十而麗」的活動，今年由1992年畢業同學主辦，今天舉辦時，當年畢業校友900餘人，透過發達的網路，號召近400人回母校，還有遠嫁澳洲的校友回來，同聚一堂，重溫30年前情誼，場面溫馨。

彰化高商「三十而麗」起源於1988級畢業校友，在舉辦27年全屆同學會時，約定而後1986、1987、1988接力辦起30年全屆同學會，最後由劉瑞齡教官與1988籌委會決議將此活動定名為「三十而麗」，自此建立了畢業年的校友回母校娘家舉辦的傳統。

今年由1992年畢業同學主辦，口號「三十而麗，雲崗相聚」，活動總召黃仁駿表示，將當時全校近900多人，許多人都已失聯，幸好目前網路發達，還有靠著同學們的驚人意志，共找到近400位同學來參加。在尋人過程的超級任務中，感人故事更是一篇接一篇，例如遠嫁澳洲的文三一畢業生賴月鈴，就是頂著疫情跟距離的壓力，千里而來就為圓一份30年的高中情誼。

很多校友在各項領域中發光發熱，今天早上，他們都迫不急待回來，看到校園與校舍都變了樣，感於歲月如梭，卻又很開心看到老同學們齊聚一堂，一起話當年。

彰化縣長王惠美今天上午應邀與會前往祝賀，感佩彰商校友們30年的堅定情誼，也感謝教官劉瑞齡號召，將過往的校友們找回來相聚，王惠美說，彰商這股向心力，將使彰商更加蓬勃發展，彰商未來的發展絕對是不可限量。

國立彰化高商校長粘淑真、活動總召黃仁駿、副總召高錦珠、教官劉瑞齡等人與校友回母校娘家同歡。

彰化高商1992年畢業同學主辦的「三十而麗，雲崗相聚」活動，900多名校友約有400人回母校，縣長王惠美（前排中）也前往祝賀。圖／彰化縣政府提供
彰化高商1992年畢業同學主辦的「三十而麗，雲崗相聚」活動，900多名校友約有400人回母校，縣長王惠美（前排中）也前往祝賀。圖／彰化縣政府提供
彰化高商1992年畢業同學主辦的「三十而麗，雲崗相聚」活動，900多名校友約有400人回母校，場面溫馨。圖／彰化縣政府提供
彰化高商1992年畢業同學主辦的「三十而麗，雲崗相聚」活動，900多名校友約有400人回母校，場面溫馨。圖／彰化縣政府提供

王惠美

延伸閱讀

人口外流又低薪？彰化縣被貼黑貼籤 出招扳劣勢

303大跳電後 彰縣要求彰化綠電優先供應在地工廠

相關新聞

彰商1992級校友「三十而麗」 遠嫁澳洲也回母校話當年

從1988年起，彰化高商畢業滿30年校友，都會逐屆回母校相聚，這名為「三十而麗」的活動，今年由1992年畢業同學主辦，今...

大村全鄉投保意外險百萬 溪州弱勢50萬

彰化縣溪州鄉公所在法主慈善關懷協會贊助保費下，推動微型保險，為鄉內弱勢鄉民投保50萬元意外險；大村鄉、線西鄉則是少數有幫...

萬物皆漲想省錢自己動手作 台中五金電料商圈一次購足

家裡難免有些小東西壞了需要修繕，台中市自由路五金電料商圈主委陳永福說，商圈以販售批發機械五金，電料零配件為主，商圈有數十...

斥資1.8億元 南投竹山水資源回收中心明年完工

為提升城市汙水處理效能，南投縣政府針對竹山鎮擬斥資18億元完善建置汙水下水道第一期工程，其中水資源回收中心新建經費約1....

彰化二林人口流失 鎮代少1席

彰化縣人口持續流失，二林鎮已跌破5萬人，12席鎮民代表須減少1席，藍綠各五五波的鎮代會政治生態將產生變化。為了減緩人口外...

廣角鏡／武陵農場櫻花地毯 延續粉色浪漫

武陵農場櫻花季雖已於2月28日落幕，初春早櫻也於3月初開始凋零，「櫻吹雪」配上「櫻木花道」，造就了期間限定美景「櫻花地毯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。