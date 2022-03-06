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彰商1992級校友「三十而麗」 遠嫁澳洲也回母校話當年
從1988年起，彰化高商畢業滿30年校友，都會逐屆回母校相聚，這名為「三十而麗」的活動，今年由1992年畢業同學主辦，今天舉辦時，當年畢業校友900餘人，透過發達的網路，號召近400人回母校，還有遠嫁澳洲的校友回來，同聚一堂，重溫30年前情誼，場面溫馨。
彰化高商「三十而麗」起源於1988級畢業校友，在舉辦27年全屆同學會時，約定而後1986、1987、1988接力辦起30年全屆同學會，最後由劉瑞齡教官與1988籌委會決議將此活動定名為「三十而麗」，自此建立了畢業年的校友回母校娘家舉辦的傳統。
今年由1992年畢業同學主辦，口號「三十而麗，雲崗相聚」，活動總召黃仁駿表示，將當時全校近900多人，許多人都已失聯，幸好目前網路發達，還有靠著同學們的驚人意志，共找到近400位同學來參加。在尋人過程的超級任務中，感人故事更是一篇接一篇，例如遠嫁澳洲的文三一畢業生賴月鈴，就是頂著疫情跟距離的壓力，千里而來就為圓一份30年的高中情誼。
很多校友在各項領域中發光發熱，今天早上，他們都迫不急待回來，看到校園與校舍都變了樣，感於歲月如梭，卻又很開心看到老同學們齊聚一堂，一起話當年。
彰化縣長王惠美今天上午應邀與會前往祝賀，感佩彰商校友們30年的堅定情誼，也感謝教官劉瑞齡號召，將過往的校友們找回來相聚，王惠美說，彰商這股向心力，將使彰商更加蓬勃發展，彰商未來的發展絕對是不可限量。
國立彰化高商校長粘淑真、活動總召黃仁駿、副總召高錦珠、教官劉瑞齡等人與校友回母校娘家同歡。
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