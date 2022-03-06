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意外險對弱勢民眾更重要 大村全鄉投保百萬 溪州50萬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
溪州鄉公所在法主慈善關懷協會贊助保費下，為鄉內弱勢鄉民投保50萬元意外險，溪州鄉長江淑芬親自將保單交給被投保的鄉民。記者林宛諭／攝影
溪州鄉公所在法主慈善關懷協會贊助保費下，為鄉內弱勢鄉民投保50萬元意外險，溪州鄉長江淑芬親自將保單交給被投保的鄉民。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪州鄉公所在法主慈善關懷協會贊助保費下，推動微型保險，為鄉內弱勢鄉民投保50萬元意外險；大村鄉、線西鄉則是少數有幫全鄉民眾投保意外險的鄉鎮；大村鄉長游盛說，大村鄉去年起意外險從50萬元提高到100萬，因為公所發現意外險對弱勢族群的幫助很大，應透過保險制度補足社會福利中力有未逮之處。

溪州鄉長江淑芬說，弱勢家庭很少會有投保的觀念，一旦發生意外，可能更會造成整個家庭陷入經濟困境。所以得知目前國泰人壽針對弱勢族群有保費比較低的微型保險，在法主慈善關懷協會贊助保費下，為弱勢族群投保最高50萬元理賠金的保險。

今天江淑芬親自將保單交給35位保戶簽收，江淑芬說，希望能透過保險制度建構更健全的社會安全網。

由於溪州鄉去年10月即追加預算三千萬元加碼每位鄉民發一千元關懷禮金，也有民眾說，為何不為全鄉民眾都投保50萬元意外險，一千元可能幾餐就吃掉了，投保意外險對鄉民保障更大。

江淑芬說，微型保險是針對弱勢族群保費較低，50萬元保障的保費一年約300元，溪州鄉目前人口有2萬9000多人，已有水尾村民是因為有焚化爐環保回饋金，村民有投保一百萬元意外險，也可以研議全鄉民投保意外險，但需和鄉代會再好好研議才能決定，畢竟要考量到財政，且有些鄉民會認為領到現金禮金比起保險「看得到，用得到」。

大村鄉為全鄉鄉民投保意外險已6年，去年更將保額從50萬元，提高到100萬元，大村鄉民有3萬9000多人，每年公所需支出保費1200多萬元。

大村鄉長游盛說，自從為鄉民投保意外險後，每年保險公司給付給鄉民的都比公所支付的保費還多，因此保險公司還調高保費，但他發現意外險對弱勢族群特別重要，因為弱勢族群不僅生活品質差，又多是勞工階級，發生意外的比例比一般人高。

游盛說，最近鄉內就有個40多歲弱勢民眾在撿資源回收時，發生車禍死亡，全家經濟更遭受衝擊，這時可以支付一百萬元給弱勢民眾，對一個家庭幫助很大，公所為鄉民投保意外險，真的能照顧到鄉民。

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