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萬物皆漲想省錢自己動手作 台中五金電料商圈一次購足

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商圈，為慶祝成立5年，昨天舉辦「五金拍很大」促銷活動，並舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」。圖／自由路五金電料商圈提供
台中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商圈，為慶祝成立5年，昨天舉辦「五金拍很大」促銷活動，並舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」。圖／自由路五金電料商圈提供

家裡難免有些小東西壞了需要修繕，台中市自由路五金電料商圈主委陳永福說，商圈以販售批發機械五金，電料零配件為主，商圈有數十萬件商品，除了對一般工廠，也歡迎一般民眾前往，很適合在萬物皆漲時，自己選料動手做。

自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商圈，為慶祝成立5年，昨天舉辦「五金拍很大」促銷活動，並舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，吸引許多民眾前往，不僅能搶便宜，還可以透過組裝車比賽，以實際操作認識五金零件，以及了解到五金商圈與其他商圈不同的特殊性。市府經濟發展局也趁機宣導民眾以行動支付消費，會有更多生活的便利性。

陳永福說，商圈商家以販售批發機械五金，電料零配件為主，像是馬達、傳動零件、車刀、電料、自動控制、材料、風扇風管、油氣壓、螺絲、推車、機械設計等，可說五金工具應有盡有，也形成一次購足的便利。

他說，商圈就在舊建國市場旁，也因為這樣的特色而被稱為「五金街」，形成著名的「黑手仔堀文化」目前也是全台唯一的五金電料商圈。

陳永福說，商圈隨時代自然形成，有其特殊文化，除了貨源多、供貨充足，即使不有懂之處，商家也都會盡心的耐心解說，即使自己沒有，也會給予指引何處可以買得到，最適合想自己動手的人前往選購。

他說，像是家裡電扇壞了，從頁片、開關到馬達，商圈裡都有，民眾想改摩托車、自己組裝遙控車，去那裡也就對了，只要把品牌、規格先了解好，應該都可以找得到。或簡單的說，一般市面的五金行，或是連鎖店家買不到的，都可以去商圈找。

台中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商圈，為慶祝成立5年，昨天舉辦「五金拍很大」促銷活動，並舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」。圖／自由路五金電料商圈提供
台中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商圈，為慶祝成立5年，昨天舉辦「五金拍很大」促銷活動，並舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」。圖／自由路五金電料商圈提供

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