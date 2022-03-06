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台灣景觀大獎 台中市水利局「環境設施類」中再獲3獎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
第九屆台灣景觀大獎，台中市府水利局再獲3獎。圖／台中市水利局提供
第九屆台灣景觀大獎，台中市府水利局再獲3獎。圖／台中市水利局提供

「第九屆台灣景觀大獎」昨天下午舉辦頒獎典禮，台中市政府水利局在「環境設施類」中再獲3獎，分別為「台中市綠川(信義南街─大明路)水環境改善計書工程B標─台中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」、「惠來溪及潮洋溪水環境改善計畫」及「台中市柳川污染整治及環境改善工程第二期(林森柳橋至民權柳橋)」。

台中市水利局表示，水環境改善、營造生態永續環境、提供市民親水及擁有人文歷史的環境，是市府非常重視的工作，水利局積極將水環境精神納入各項治水建設中，以永續藍綠帶生態系統、活化水環境空間及友善人本構想，在第九屆台灣景觀大獎中，水利局3件水環境改善計畫獲主辦單位及評審委員肯定，成果豐碩。

水利局說明，綠川水環境改善計畫是為根除綠川水患、改善水質及拉近民眾與綠川的距離，除整治河道、改善水質，更擴大周邊休閒綠地，並營造共融式遊戲場「綠川水淨樂園」，讓民眾與河川更加親近；惠來溪與潮洋溪沿岸高度都市化，水質日益惡化，為恢復河川生命力，除兼顧既有的河道防洪機能，同時改善水質及提升整體水岸環境，注入綠色元素。

柳川則是將周遭綠帶延伸連結河岸空間，結合美術園道及周邊公園綠廊，串聯形成景觀環路，形成綠中有水、水中有綠的水岸綠色廊道，整治以確保防洪、水質改善、景觀營造為3大主軸，希望提供民眾更貼近自然生態的體驗。

水利局表示，後續將持續創造優質水環境空間、加速污水接管工程、兼顧生態與景觀等面向，喚起民眾愛護水環境意識，並接軌國際水環境發展趨勢，打造大台中優質生活環境。

第九屆台灣景觀大獎，台中市府水利局再獲3獎。圖／台中市水利局提供
第九屆台灣景觀大獎，台中市府水利局再獲3獎。圖／台中市水利局提供
第九屆台灣景觀大獎，台中市府水利局再獲3獎。圖／台中市水利局提供
第九屆台灣景觀大獎，台中市府水利局再獲3獎。圖／台中市水利局提供

水利局 綠川 水質

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