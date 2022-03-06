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斥資1.8億元 南投竹山水資源回收中心明年完工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山鎮水資源回收中心新建經費約1.8億元，近期已動土開工，預計112年中完工，後續進行用戶接管工程。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮水資源回收中心新建經費約1.8億元，近期已動土開工，預計112年中完工，後續進行用戶接管工程。圖／南投縣政府提供

為提升城市汙水處理效能，南投縣政府針對竹山鎮擬斥資18億元完善建置汙水下水道第一期工程，其中水資源回收中心新建經費約1.8億元，近期已動土開工，112年中完成建置，後續進行用戶接管工程，第一期工程預估113年中全部完工。

縣府指出，下水道的普及率是國家進步指標之一，但全縣公共汙水下水道用戶接管普及率約6.35%、汙水處理率約24.5%，與先進國家相去甚遠，仍需中央與地方共同努力加速建設，繼南投市、草屯鎮，也積極規劃竹山鎮汙水下水道工程。

秘書長洪瑞智說，營建署在全縣汙水下水道前期作業的推動代辦和94%經費補助，讓縣內四大鄉鎮的汙水下下道工程得以順利進行，竹山水資源回收中心更已於近期動工，完工後有效改善當地環境衛生及河川水質等，有利於地方繁榮發展。

工務處表示，竹山鎮汙水下水道第一期總工程經費達18億元，預估113年中可全部完工，目前大管推進作業已完成，著手新建水資源回收中心，而該中心設在向學街與下坪街交界處、街尾仔溪右岸占地約2.36公頃，工程經費約1.8億元，

而竹山水資源回收中心預計在112年中旬完工後，後續進行用戶接管工程，第一期工程設計的每日生活汙水處理量為3公噸，未來鎮內大部分居民所產生的民生汙水由下水道排入該中心經沉澱、過濾、消毒等步驟，處理完成才會放流至溪流。

洪表示，經水資源回收中心處置後的放流水水質，確保達到公共下水道放流水標準才會排放街尾仔溪至濁水溪，未來可望徹底改善計畫區內的水汙染狀況，不只能淨化河川，未來新建物也毋須自設簡易的汙水設施，可望減輕民眾建屋負擔。

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