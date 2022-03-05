千名民眾參與北台中聯合贈苗活動 逾8千樹苗1小時領完
北台中聯合贈苗活動今早於大甲體育場舉辦，吸引上千位民眾排隊領苗，市議員吳敏濟、東勢林管處、農業局等單位，發放包含桂花、櫻花等13種樹苗，共8300株，1小時內就被民眾領取一空。
贈苗活動已邁入第12年，吳敏濟表示，這是台中市最大規模的贈苗活動，一早就有上千人排隊，且不同以往，許多祖孫三代全家一起出動，連周歲大的嬰兒及小學生也都來排隊領樹苗，見證環境教育須從小紮根，種樹已成全民運動。
農業局林務自然保育科長林弘敏科表示，今年有臺灣肖楠、青楓、紅榨槭、烏心石、山櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、山黃梔、七里香、矮仙丹、小花紫薇及羅漢松等13種樹苗，數量有8300株，期許民眾多種樹，淨化空氣也美化環境。
林務局東勢林管處秘書吳貞純現場教導民眾植樹、管理及栽培；提到苗木有分喬木與灌木，吳貞純表示，喬木建議要留1米5至2米間距，樹苗也可附著於支架，讓它能長得更快更好，民眾也要注意樹苗都有軟盆包覆，移植時不要破壞土球，再覆土澆水即可。
吳敏濟提到，台中市109年排碳3,427萬噸，據研究指出，一棵20年生林木，每年可減碳18公斤，12年來總共送出8萬多棵樹苗，只要越多人種樹，二氧化碳就能逐漸降低，空氣品質變得更好，社區變得更美麗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言