千名民眾參與北台中聯合贈苗活動 逾8千樹苗1小時領完

北台中聯合贈苗活動今早於大甲體育場舉辦，吸引上千位民眾排隊領苗，市議員吳敏濟、東勢林管處、農業局等單位，發放包含桂花、櫻花等13種樹苗，共8300株，1小時內就被民眾領取一空。

贈苗活動已邁入第12年，吳敏濟表示，這是台中市最大規模的贈苗活動，一早就有上千人排隊，且不同以往，許多祖孫三代全家一起出動，連周歲大的嬰兒及小學生也都來排隊領樹苗，見證環境教育須從小紮根，種樹已成全民運動。

農業局林務自然保育科長林弘敏科表示，今年有臺灣肖楠、青楓、紅榨槭、烏心石、山櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、山黃梔、七里香、矮仙丹、小花紫薇及羅漢松等13種樹苗，數量有8300株，期許民眾多種樹，淨化空氣也美化環境。

林務局東勢林管處秘書吳貞純現場教導民眾植樹、管理及栽培；提到苗木有分喬木與灌木，吳貞純表示，喬木建議要留1米5至2米間距，樹苗也可附著於支架，讓它能長得更快更好，民眾也要注意樹苗都有軟盆包覆，移植時不要破壞土球，再覆土澆水即可。