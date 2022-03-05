台中豐原慈濟宮辦考生祈福三獻禮慶典 盼地方考生金榜題名

台中豐原慈濟宮今天舉辦壬寅年考生祈福三獻禮慶典，在主任委員陳誌鋒偕同各校校長及12位學子代表祈福參拜，以12項深具涵意的供品，向文昌帝君行三獻禮，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。

農曆二月初三日為文昌帝君聖誕，豐原慈濟宮特別舉辦考生祈福三獻禮慶典，由主任委員陳誌鋒與市府單位、民意代表及各學校校長等主獻官敬獻，由參加公職考試考生賴嘉孺代表恭讀文昌帝君陰騭文；儀式中，亦安排考生鑽轎底及敲祈褔鐘，贈送文昌筆、祈福卡、平安水等，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，人生的道路充滿挑戰及競爭壓力，惟有認真用功勤勞補拙，在考試的過程中靜心發揮實力，終會得到勝利的成果，即使失敗也不要氣餒，勉勵在場考生，祈福靜心在增強信心和求得考運，另外更需要懂得持之以恆與細心，祝福各位考試順利。

中市府民政局副局長徐照山表示，考試不單在考卷上，人生中處處都在考試，並勉勵各位考生不要抱佛腳，不要過份緊張亦不可大意，準備考試應盡心盡力，但保持平常心，祝各位考生金榜題名。