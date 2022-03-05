中寮百歲人瑞阿嬤響應打疫苗 南投今踴躍打第3劑

一位中寮鄉百歲人瑞阿嬤上午由兒子陪同到衛生所接種第3劑疫苗，南投縣政府表示，12歲以上新冠疫苗第3劑接種率已破30%，呼籲民眾把握周末踴躍施打新冠疫苗，特別是設籍南投縣18歲以上接種新冠疫苗第三劑者，在各疫苗合約醫療院所接種新冠疫苗，現場可獲得百元禮券，送完為止。

中寮鄉衛生所指出，今天支援疫苗接種的醫師梁力仁問診時，細心發現一位阿嬤已高齡百歲後，開心地拉著人瑞阿嬤的手要求拍照合影留念，家住永芳村的人瑞阿嬤和她兒子欣然同意，人瑞阿嬤打完疫苗也領到縣府鼓勵接種疫苗的百元禮券，人瑞阿嬤同時肯定打疫苗是顧健康。

南投衛生局指出，這次為鼓勵縣民打足疫苗，特別撥出近百萬預算購買商品券，228連假接種疫苗拿禮券活動，3天破1萬1000劑，本周末又催出民眾出門打疫苗，凡於3月15日前「設籍南投縣65歲（原住民55歲）以上接種新冠疫苗」，或「設籍南投縣18歲以上接種新冠疫苗第三劑」者，於南投縣疫苗合約醫療院所接種新冠疫苗，現場可獲得百元禮券。