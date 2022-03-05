看著長大的寄養童離去 寄養家庭爸爸難捨晚上偷哭

各縣市面臨難招募寄養家庭及寄養家庭父母高齡化困境，彰化縣政府今天頒發聘書給57戶寄養家庭，除了5戶生力軍，另外52戶寄養家庭都歷經寄養兒少來去的悲歡離合，多名寄養爸爸表明白天「男兒有淚不輕彈」，晚上醒來偷哭。

彰化縣政府長期委託彰化家扶中心，承辦兒童及少年保護個案安置暨寄養服務，今天寄養家庭授證典禮暨表揚活動，縣長王惠美、彰化家扶扶幼委員會主委陳志池夫婦、員林區扶幼委員會主委謝惠米等人出席，57戶家養家庭父母到場，王惠美頒發聘書並授證，由衷感謝寄養父母24小時不打烊，守護80名寄養兒與安置兒少。

彰化家扶中心安排寄養家庭父母短簡分享經驗，曾是寄養童的鄭姓女大生突然出現並走上台獻花和獻上卡片，台上的寄養媽媽朱麗瑄楞住，沒想到她會遠從宜蘭縣趕來彰化，忍不住熱淚盈眶，拉住鄭姓女大生的手，仔細看了又看，一把抱住，感動和思念的眼淚撲簌流下。

朱麗瑄夫婦擔任寄養家庭父母10年，她表示，鄭姓女大生是她和丈夫獲審查核准作為寄養家庭的第一個寄養童，那時年僅10歲的「鄭小妹妹」很乖巧，會幫忙做家事，當她知道女童很想學彈鋼琴，就自掏腰包負擔學費，沒想到才3個月，女童就被阿嬤接走撫養。

「那是一生中難忘的時光。」鄭姓女大生說，寄養媽媽和爸爸對她視如己出，還花錢給她學才藝，離開寄養家庭後，她再也沒錢學彈鋼琴，那段回不來的彈琴時光是她成長過程中最美好回憶。

資歷最久的寄養家庭由陳錦發代表到場，「算一算23年資歷，先前帶過45個孩子。」這些年因經濟景氣變化，60歲的他開過洗衣店，現在駕駛連結車，最感到安慰的是寄養兒少離開後會主動聯絡他和妻子，看到這些孩子都過得好，就是他和妻子的最大安慰，今後將把照顧孫子的愛心移轉到寄養童，繼續當個稱職寄養家庭。

擔任寄養家庭19年，資歷位居第二的謝敏郎，曾因家庭變故，被母親送到親戚家「寄養」，當了寄養家庭爸爸，以同理心接納和照顧寄養兒少，家中寄養兒少人數最多時有6人，加上他的兩名親生子女，每次開飯像「辦桌」坐滿一桌，場面熱烈。

本來跟著上游工廠前進中國的王韋人因妻子反對，留在家鄉找工作，剛好看到招募寄養家庭幫助弱勢兒少的消息就申請擔任寄養家庭。他說，緣份讓寄養兒少來到他的家庭，要惜緣惜福，雖然少數兒少個性叛逆，但拿出真心誠意總會感動這些孩子。

王韋人舉例，有一名寄養童小一上學期被送來，縣政府和彰化家扶中心都聲明「你是第九個家庭」，前八個寄養家庭都受不了這個小破壞王，他以為「應該還好吧？」這個孩子到來的第一天，趁著沒人注意，拿美工刀劃破他家所有沙發，接著倒雜物塞住馬桶，偷拿他妻子的薪水到學校分送給全班同學。

王韋人的妻子也受不了，苦勸無效，王韋人決定「跟他拚體力，要他說出搞破壞的原因。」兩人同在一個房間，王韋人等著小破壞王說原因，結果都徹底不眠，早晨上學時間到了，王韋人陪那個孩子走到學校，邊走邊談，化解搞破壞的心結。

王韋人介紹朋友樂國隆申請擔任寄養家庭，熱愛旅遊的樂國隆和妻子幾乎每個周休假日都帶子女和寄養兒少出遊，「經常走向大自然，個性會變得比較觀樂開朗。」彰化家扶中心經常轉介一些調皮或「難帶」的兒少，樂國隆沒感到困難，反而跟被安置兒少相處得嘻嘻哈哈。

寄養家庭資歷5年的白幸敏照顧過3名兒少，其中一名女童到她家安置合計4年，看著女童從襁褓幼兒長成可愛娃娃，再看著女童被家人接走，白幸敏哭紅了眼，說「真的好捨不得，很擔心孩子又被家暴。」

陳錦發等寄養家庭爸爸不約而同表示，不只寄養家庭媽媽捨不得被安置兒少，寄養爸爸也一樣，「男兒有淚不輕彈」，白天不哭，午夜夢迴想到孩子被接走，不知現在過得好不好，就流下思念的男兒淚。

彰化家扶中心表示，彰化縣政府安置在彰化家扶的0至18歲歲寄養兒少合計80人，6至12歲安置人數占54%，被安置原因依序為遭受虐待及嚴重疏忽62人、性侵11人、失依3人、經濟困難無力扶養3人和遭照顧者遺棄1人，彰化縣57戶寄養父母年齡平均55歲、平均服務年資約9年，都很愛心和責任感。