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力挺時代革命臉書遭謾罵 南投戲院放映計畫不變

中央社 / 南投5日電

南投戲院將播映反送中紀錄片「時代革命」，但戲院臉書專頁卻遭網軍留言謾罵；戲院品牌總監蔡杰峰今天說，播映時代革命是為讓大家了解自由可貴，雖遭謾罵，但放映計畫不變。

根據南投戲院官方網站資料，南投戲院是南投縣內現存歷史最久的戲院，南投戲院前身名為「悅舞台」，而悅舞台在民國40年左右更名為南投戲院；去年10月，南投戲院透過文化部補助，修繕外牆立面，呈現50年代外觀樣貌，而南投戲院負責人蔡定宏也計畫慢慢將戲院交給兒子蔡杰峰經營。

南投戲院3月1日在臉書粉絲專頁公告將播映以反送中革命為主題的紀錄片「時代革命」，昨天有網軍在臉書專頁留言謾罵，有人批評戲院看起來像是殯儀館，也有人說垃圾人看垃圾電影

蔡杰峰也貼文說明，尊重留言者的自由，不封鎖不刪除留言，但他也認為，能順心意做自己認為該做的事情就是自由，也祈願自由的風吹拂每一個角落，燃起革命的焰火。

蔡杰峰今天接受中央社記者電訪時說，有人就曾提醒他注意多數民眾的政治立場，在南投播映電影「時代革命」恐會引發爭議；但他認為，這部電影是要讓大家了解自由可貴，還是決定從3月12日起播映6場時代革命。

蔡杰峰說，有網軍來臉書留言謾罵，這些來留言的多數是人頭帳號，他暫時把留言功能關閉，不過留言者有他們的自由，因此不打算刪除留言；他認為很多人都放錯重點，時代革命這部電影是要告訴大家自由可貴，但有人把風向帶到暴力抗爭，變成政治操弄的手段。

蔡杰峰指出，南投戲院播映時代革命的計畫，不因網軍謾罵而改變，而3月12日放映第一場時代革命時，戲院會贈送入場觀眾象徵和平的花朵，希望觀眾了解和平自由的重要性。

南投 電影

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