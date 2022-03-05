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八卦山原生種櫻花回娘家 彰化植樹節現場種32棵

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
林務局南投林區管理處長李政賢（左）和彰化縣長王惠美等人種刺葉桂櫻。記者簡慧珍／攝影
林務局南投林區管理處長李政賢（左）和彰化縣長王惠美等人種刺葉桂櫻。記者簡慧珍／攝影

林務局南投林區管理處和彰化縣政府等單位，今天合辦「彰化縣111年植樹活動-森活的碳循」植樹活動，送出2000株苗木，現場並種植352棵樹木，最特別的樹種是八卦山原生櫻花-刺葉桂櫻，在秋季開花，能增加小昆蟲的食物來源，有助維持健全生態體系。

南投林區管理處政風室、彰化縣政府政風處、雲林地方法院政風室、雲林地方檢察署政風室等廉政機構，及田中鎮公所、田中鎮民代表會、田中鎮農會，在高鐵彰化站的田中高鐵特定區舉行植樹活動。彰化縣政府按往例表揚綠化環境有功人員和團體，有關單位設攤位宣導「反貪廉能」等政令，舉辦趣味競賽、有獎徵答等遊戲，達到檢舉貪瀆不法和植樹護樹的寓教於樂效果。

林務局南投林區管理處長李政賢說，現場1.09公頃空地種植352棵喬木，最特別的大肚山與八卦山脈的重要原生樹種刺葉桂櫻，因樹林破碎化及樹種稀少化，非常值得復育，林務局2020年到北部採種，2021年培養，目前高度僅50至60公分，今天現場試種32棵；刺葉桂櫻樹高可達8公尺，每年9至10月開花、1至3月結果，秋天花源較少，如能大量栽值，可提供小昆蟲食物來源，對維持生態環境的完整很有幫助。

「種樹就是種福田。」王惠美感謝林務局支持植樹節活動，提供樟樹、七里香、燈稱花及台灣天仙果各500株的原生樹種贈送給捐發票的民眾，今天現場種植九芎、光臘樹、七里香、台灣樹蘭，縣政府配合林務局復育台灣原生樹種，也種植刺葉桂櫻。

林務局朝向建構「臺灣生態保育綠色網絡」為主的政策邁進，希望透過跨域整合，串聯東西向河川、綠帶，連結山脈到海岸，編織「森、里、川、海」廊道的國土生態綠網，田中鎮位在八卦山至彰化海岸間，是建構國土綠網最重要的環節，刺葉桂櫻生長區域局限八卦山地區，被稱為台灣最稀有的原生櫻花，今天種在田中高鐵區，希望串起八卦山到平原間的國土綠網。

南投林管處今天送出2000株苗木，還有1萬2000株待送，民眾可到林管處和位在南投縣的5個工作處領取。彰化縣政府贈送苗木，民眾可到縣政府農業處網頁下載相關資料或申請書提出申請，或就近洽詢鄉鎮市公所。

南投

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