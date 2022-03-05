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彰化子弟為縣服務 參山處力推豐柏步道輕旅行

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
交通部觀光局參山處長曹忠猷（右）和縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽合種樹木。記者簡慧珍／攝影
交通部觀光局參山處長曹忠猷（右）和縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽合種樹木。記者簡慧珍／攝影

春暖花開，植樹熱季又到來，數以百計的民眾到二水鄉松柏嶺健行，終點站在南投縣茶文化主題館，全長約5公里，交通部觀光局參山處沿途設4個闖關站，站站有好禮，伴手禮越往高處越豐厚，民眾一邊走一邊淨山，享受漫步山林間的芬多精。

參山處長曹忠猷、縣長王惠美、立法委員陳素月、二水鄉長蘇界欽等人，共同主持松柏嶺登山健行淨山環保暨植樹節活動，在第一個起點豐柏廣場轉入登山步道的空地種樹，民眾觀禮後往豐柏健行步道走向松柏嶺。

曹忠猷說，今天天氣有點熱，請參加健行的民眾記得多喝水，參山國家風景區管理處希望攜手二水鄉公所，集眾人之力一起把二水地區熱鬧起來，「一起健康、環保、愛地球。」

「地方如果出能人，地方就會有福氣。」王惠美說，參山國家風景區管理處處長曹忠猷是彰化人，格外用心和盡力推廣家鄉八卦山脈生態旅遊，二水鄉長蘇界欽一直想著如何行銷二水鄉的好山好水，大家合辦這場有意義的活動，透過健行活動「顧健康」兼撿垃圾淨山，健行途中吸收芬多精，「做功德、愛地球」，走到受天宮獲玄天上帝賜金幣，回程拿樹苗「植福田」。

今天松柏嶺登山健行淨山環保活動約5公里，沿途綠樹成蔭，第一站是豐柏廣場生態教育，參山處和二水鄉公所宣導「不餵食、不接觸、不干擾」野生動物，教育小朋友如何辯識及資源分類回收，通過蓋章即贈送毛巾、蜈蚣油及瓶裝水。

民眾通過登山口處，一個家庭一組夾子、垃圾袋等清潔用具，到達第二站（第3涼亭）蓋章贈送喔熊LOGO毛巾，走到第三站（受天宮）蓋章後限量贈送生肖福袋，終點站第四站（茶文化主題館-松柏嶺遊客中心），蓋章即贈送喔熊LOGO束口背包、拍照打卡贈送限量小禮物，參山處考慮民眾如果體力有限，通過第一、二站蓋章，即可到豐柏廣場拿茶花和杜鵑的苗木。

參山處表示，參山處管轄的豐柏步道是南彰最具特色登山步道，很適合輕旅行，沿途動植物生態豐富，遊客從彰化縣走到南投縣，參拜受天宮，到茶文化主題館（松柏嶺遊客中心）參觀「台灣第一茶球」和茶球製作教學。

參山處和二水鄉公所今天合辦松柏嶺登山健行淨山環保暨植樹節活動。記者簡慧珍／攝影
參山處和二水鄉公所今天合辦松柏嶺登山健行淨山環保暨植樹節活動。記者簡慧珍／攝影

國家風景區 登山步道

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