彰化子弟為縣服務 參山處力推豐柏步道輕旅行

春暖花開，植樹熱季又到來，數以百計的民眾到二水鄉松柏嶺健行，終點站在南投縣茶文化主題館，全長約5公里，交通部觀光局參山處沿途設4個闖關站，站站有好禮，伴手禮越往高處越豐厚，民眾一邊走一邊淨山，享受漫步山林間的芬多精。

參山處長曹忠猷、縣長王惠美、立法委員陳素月、二水鄉長蘇界欽等人，共同主持松柏嶺登山健行淨山環保暨植樹節活動，在第一個起點豐柏廣場轉入登山步道的空地種樹，民眾觀禮後往豐柏健行步道走向松柏嶺。

曹忠猷說，今天天氣有點熱，請參加健行的民眾記得多喝水，參山國家風景區管理處希望攜手二水鄉公所，集眾人之力一起把二水地區熱鬧起來，「一起健康、環保、愛地球。」

「地方如果出能人，地方就會有福氣。」王惠美說，參山國家風景區管理處處長曹忠猷是彰化人，格外用心和盡力推廣家鄉八卦山脈生態旅遊，二水鄉長蘇界欽一直想著如何行銷二水鄉的好山好水，大家合辦這場有意義的活動，透過健行活動「顧健康」兼撿垃圾淨山，健行途中吸收芬多精，「做功德、愛地球」，走到受天宮獲玄天上帝賜金幣，回程拿樹苗「植福田」。

今天松柏嶺登山健行淨山環保活動約5公里，沿途綠樹成蔭，第一站是豐柏廣場生態教育，參山處和二水鄉公所宣導「不餵食、不接觸、不干擾」野生動物，教育小朋友如何辯識及資源分類回收，通過蓋章即贈送毛巾、蜈蚣油及瓶裝水。

民眾通過登山口處，一個家庭一組夾子、垃圾袋等清潔用具，到達第二站（第3涼亭）蓋章贈送喔熊LOGO毛巾，走到第三站（受天宮）蓋章後限量贈送生肖福袋，終點站第四站（茶文化主題館-松柏嶺遊客中心），蓋章即贈送喔熊LOGO束口背包、拍照打卡贈送限量小禮物，參山處考慮民眾如果體力有限，通過第一、二站蓋章，即可到豐柏廣場拿茶花和杜鵑的苗木。