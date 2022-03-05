快訊

俄軍宣布停火 履行人道走廊承諾

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔥芹蒜包粽 拜文昌帝君供品代表那些意涵

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢（前排右4）率學子們，向文昌帝君祝壽並為考生們祈福。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（前排右4）率學子們，向文昌帝君祝壽並為考生們祈福。圖／彰化市公所提供

考季到了，很多學子都會拜文昌帝君，祈求考試順利，今天農曆二月初三日文昌帝君生日，彰化市公所在供奉有文昌帝君的縣定古蹟彰邑關帝廟舉辦祝壽典禮，同時舉行點智慧燈─為考生祈福活動。很多家長帶著孩子前往參拜，市長林世賢當場贈送經文昌帝君加持過的「開運文昌筆」與「文昌靈印」，祝金榜題名。

位於彰化市民族路467號的彰邑關帝廟，建於清雍正十三年（西元1735年），已有近3百年的歷史，主祀關聖帝君，配祀文昌帝君，廟後方更專設了供奉文昌帝君的「文昌殿」；2017年因火警造成文昌殿全毀，經重建完成入火安座，繼續庇佑考生。

今天適逢文昌帝君聖誕，同時為學子舉辦祈福活動，廟方準備了香、花、果及芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等供品為考生祈願，各項供品各有不同意涵，蔥代表「聰明」、芹菜代表「勤學」、蒜代表「會算」、龍眼代表「狀元及第」、包子粽子則代表「金榜包中」。

兼任彰邑關帝廟管理人的市長林世賢，帶領彰化藝術高中師生及家長信眾近百人行祝壽禮，並祈求文昌帝君庇佑學子開智慧，考試順利。

祝壽大典與點燈祈願活動結束後，林世賢贈送每位參加者一組「開運文昌筆」，另無法到場的同學們，則由父母親代表排隊領取文昌筆。

彰化市長林世賢在為學子祈福活動結束後，逐一發贈已加持過的開運文昌筆給學子，預祝考試順利。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢在為學子祈福活動結束後，逐一發贈已加持過的開運文昌筆給學子，預祝考試順利。圖／彰化市公所提供

彰化 林世賢 開運

延伸閱讀

聲援烏克蘭 彰化市長林世賢捐出1月所得

彰化建縣300年首家百貨公司進駐 預計2025年開幕

彰化人不再遺憾！ 縣長簽准 中友百貨彰化店3年後營運

不再蚊蠅亂飛 彰化台鐵舊宿舍群開放空間辦綠美化

相關新聞

人口外流又低薪？彰化縣被貼黑貼籤 出招扳劣勢

彰化縣人口數每月遞減，預計今年年中跌破升格直轄市的125萬人口門檻；縣長王惠美今天表示，縣政府盤點人口外移最大原因就是工...

環保蟑螂橫行…埔里工廠 堆置上千噸事業廢棄物

南投埔里鎮慈恩社區遭環保蟑螂入侵，租用工廠堆置上千噸廢塑膠、橡膠、底渣及爐灰等事業廢棄物，最近水質檢驗出爐，幸好地下水未...

中友進駐 彰化將有第一家百貨

彰化史上第一家大型百貨公司將進駐。彰化縣政府昨證實，近日會與彰化市公所、台中中友百貨簽約BOT案，全案投資金額25億元。...

蔥芹蒜包粽 拜文昌帝君供品代表那些意涵

考季到了，很多學子都會拜文昌帝君，祈求考試順利，今天農曆二月初三日文昌帝君生日，彰化市公所在供奉有文昌帝君的縣定古蹟彰邑...

黃金麥浪再現台中 大雅小麥文化節今登場

因疫情停辦2年的台中「大雅小麥文化節」，今天再次浪漫登場除。了隨風搖擺的黃金麥浪外，更有麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活...

台中外埔學校北側邊坡土石滑落 李榮鴻爭取逾千萬改善

台中市外埔區二崁路383巷因去年8月一場豪大雨，造成水美國小北側邊坡土石滑落，嚴重影響學童安全及居民通行，市議員李榮鴻日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。