蔥芹蒜包粽 拜文昌帝君供品代表那些意涵

考季到了，很多學子都會拜文昌帝君，祈求考試順利，今天農曆二月初三日文昌帝君生日，彰化市公所在供奉有文昌帝君的縣定古蹟彰邑關帝廟舉辦祝壽典禮，同時舉行點智慧燈─為考生祈福活動。很多家長帶著孩子前往參拜，市長林世賢當場贈送經文昌帝君加持過的「開運文昌筆」與「文昌靈印」，祝金榜題名。

位於彰化市民族路467號的彰邑關帝廟，建於清雍正十三年（西元1735年），已有近3百年的歷史，主祀關聖帝君，配祀文昌帝君，廟後方更專設了供奉文昌帝君的「文昌殿」；2017年因火警造成文昌殿全毀，經重建完成入火安座，繼續庇佑考生。

今天適逢文昌帝君聖誕，同時為學子舉辦祈福活動，廟方準備了香、花、果及芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等供品為考生祈願，各項供品各有不同意涵，蔥代表「聰明」、芹菜代表「勤學」、蒜代表「會算」、龍眼代表「狀元及第」、包子粽子則代表「金榜包中」。

兼任彰邑關帝廟管理人的市長林世賢，帶領彰化藝術高中師生及家長信眾近百人行祝壽禮，並祈求文昌帝君庇佑學子開智慧，考試順利。