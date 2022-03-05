黃金麥浪再現台中 大雅小麥文化節今登場

因疫情停辦2年的台中「大雅小麥文化節」，今天再次浪漫登場除。了隨風搖擺的黃金麥浪外，更有麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活動等，更能到一旁潭雅神綠園自行車道來場單車慢活之旅。

三月為小麥成熟季節，大雅區農會自2004年起，連續16年舉辦「小麥產業文化節活動」，每年吸引上萬人欣賞金黃色麥浪，但卻因疫情停辦2年；今年疫情狀況趨緩，大雅農會以「虎嘯風生•瑞麥豐收」為主題舉辦文化節，讓民眾可以再次親近感受陣陣麥香。

大雅區農會總幹事林國永表示，林國永提到，今年小麥文化節以「虎嘯風生•瑞麥豐收」為主題，有主場裝置藝術「大花虎」，以石虎因應虎年，象徵新一年大家都能充滿福氣吃飽飽「大發福」；還有花田布置及以小麥梗、稻草編成稻草人的副景裝置藝術，吸引親子拍照。

台中市觀旅局表示，活動現場有農產品展售會、麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活動及精彩節目表演等。邀請全台民眾蒞臨小麥的故鄉同歡，尤其3月底前金色小麥田隨風搖曳是期間限定、地區限定的旅遊經驗，適合情侶約會、閨蜜美拍及家族旅遊。