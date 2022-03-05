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黃金麥浪再現台中 大雅小麥文化節今登場

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
主場裝置藝術「大花虎」，以石虎因應虎年，象徵新一年大家都能充滿福氣吃飽飽「大發福」。記者劉柏均／攝影
主場裝置藝術「大花虎」，以石虎因應虎年，象徵新一年大家都能充滿福氣吃飽飽「大發福」。記者劉柏均／攝影

疫情停辦2年的台中「大雅小麥文化節」，今天再次浪漫登場除。了隨風搖擺的黃金麥浪外，更有麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活動等，更能到一旁潭雅神綠園自行車道來場單車慢活之旅。

三月為小麥成熟季節，大雅區農會自2004年起，連續16年舉辦「小麥產業文化節活動」，每年吸引上萬人欣賞金黃色麥浪，但卻因疫情停辦2年；今年疫情狀況趨緩，大雅農會以「虎嘯風生•瑞麥豐收」為主題舉辦文化節，讓民眾可以再次親近感受陣陣麥香。

大雅區農會總幹事林國永表示，林國永提到，今年小麥文化節以「虎嘯風生•瑞麥豐收」為主題，有主場裝置藝術「大花虎」，以石虎因應虎年，象徵新一年大家都能充滿福氣吃飽飽「大發福」；還有花田布置及以小麥梗、稻草編成稻草人的副景裝置藝術，吸引親子拍照。

台中市觀旅局表示，活動現場有農產品展售會、麥田裝置藝術區、花田布置、尋寶活動及精彩節目表演等。邀請全台民眾蒞臨小麥的故鄉同歡，尤其3月底前金色小麥田隨風搖曳是期間限定、地區限定的旅遊經驗，適合情侶約會、閨蜜美拍及家族旅遊。

觀旅局建議，小麥文化節後，可順路到潭雅神綠園道，來趟自行車之旅，午後時光可於附近店家來杯悠閒下午茶，品嘗手工餅乾、糕點，享受愜意時光放鬆身心靈，或是順遊「趙家窯」體驗結合「陶」與「麥」燒製而成的陶器，給自己獨一無二的專屬紀念品；也可至「中科橫山公園」探訪宛如古裝電影場景，卻又帶有現代簡約氣息的戶外空間。

大雅小麥文化節睽違2年再度回歸，讓金色麥浪重現台中田野間。記者劉柏均／攝影
大雅小麥文化節睽違2年再度回歸，讓金色麥浪重現台中田野間。記者劉柏均／攝影
大雅小麥文化節睽違2年再度回歸，讓金色麥浪重現台中田野間。記者劉柏均／攝影
大雅小麥文化節睽違2年再度回歸，讓金色麥浪重現台中田野間。記者劉柏均／攝影
花田布置及以小麥梗、稻草編成稻草人的副景裝置藝術，吸引親子拍照。記者劉柏均／攝影
花田布置及以小麥梗、稻草編成稻草人的副景裝置藝術，吸引親子拍照。記者劉柏均／攝影
孩童純真的踩在田埂上，穿梭於黃金麥浪中，親近大自然。記者劉柏均／攝影
孩童純真的踩在田埂上，穿梭於黃金麥浪中，親近大自然。記者劉柏均／攝影

裝置藝術 疫情 花田

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