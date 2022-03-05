台中外埔學校北側邊坡土石滑落 李榮鴻爭取逾千萬改善

台中市外埔區二崁路383巷因去年8月一場豪大雨，造成水美國小北側邊坡土石滑落，嚴重影響學童安全及居民通行，市議員李榮鴻日前召集相關單位會勘規劃改善，並爭取1637萬經費施工改善，目前工程進行中，預計6月底完工。

外埔區公所表示，這項工程以擋土牆復建改善為主，工程項目包含新設懸臂式擋土牆、加高原有擋土牆，以攔住土石及導流雨水；工程後會再進行路面刨封，以利工程完成性，工程約需150個日曆天，預計今年6月底完工。

水美里里長陳俊樑感謝市府及李榮鴻議員的關心，希望工程完成後可以大幅度提升用路安全。

李榮鴻議員服務處特助李文傑說，外埔區二崁路383巷為水美社區重要道路，去年8月經「外埔人動起來」社團熱心民眾反映，該處土石滑落影響交通安全，隨即辦理會勘，要求外埔區公所盡速提報改善計畫，並向建設局爭取1637萬災修經費，於去年12月22日決標，目前工程正進行中，未來可望有效改善周邊交通及生活環境品質，促進地方發展。