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人口外流又低薪？彰化縣被貼黑貼籤 出招扳劣勢

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
經濟部核准31家廠商進駐中科二林園區，彰化縣政府在中科二林園區設置消防局二林中科分隊，象徵二林地區發展遠景可期。記者簡慧珍資料照片
經濟部核准31家廠商進駐中科二林園區，彰化縣政府在中科二林園區設置消防局二林中科分隊，象徵二林地區發展遠景可期。記者簡慧珍資料照片

彰化縣人口數每月遞減，預計今年年中跌破升格直轄市的125萬人口門檻；縣長王惠美今天表示，縣政府盤點人口外移最大原因就是工作機會，人口跑得最快的是二林分局轄區，縣政府除了希望中央早日通過二林精密機械產業園區開發計畫，產業可以進駐和引進就業人口，府內各局處盤點資源，彙整後制訂彰化縣人口紅利政策。

彰化縣政府力拚升格第七都，無奈人口持續外流，預計今年年中將跌破申請門檻125萬人，彰化縣二林鎮人口數去年下滑不滿5萬人，鎮民代表現有12席席次，將再減少1席，影響地方政治生態。二林鎮長蔡詩傑說，將拜託到中科二林園區設廠的企業，鼓勵員工把戶籍遷到二林鎮。

縣長王惠美說，縣政府盤點人口外移最大原因是工作機會（較少），全縣八大分局區，人口跑得最快的二林分局（二林區4鄉鎮生活圈），二林區生活圈人口外流的最大原因是當地產業以農業為主，不想務農的年輕人到外地就業。

她要求中央加緊中科二林園區開發，並早日通過二林精密機械產業園區開發計畫，產業可以進駐和引進就業人口，年輕人有多元就業選擇，可以返鄉到工商產業界工作，也可選擇傳統農業，或白天上班，下班和休假時從事農務；此外，她會拜託企業勸說員工把戶籍移到彰化縣。

接著話鋒一轉，王惠美談到彰化縣被貼上低薪縣的汙名，「實在很冤枉」，她說，彰化縣既是中小企業的故鄉，也是農業大縣，農民出售農作物不課稅，千萬葡萄農、百萬紅龍果農的收入都免稅，另有許多企業主為員工申報最低薪資以免繳太多綜所稅和健保部分負擔，其實員工領的都高於基本薪資。

王惠美舉例彰化縣某企業家的子女都在家族企業工作，申報最低薪資，實領比基本工資多一倍，年終和員工一起分紅，在財稅資料上企業家的員工都低薪，實情是員工薪資都超過3萬元。

「隱形薪水拉低整體平均薪資，帳面數字縮水。」王惠美說，為了扭轉「彰化低薪縣」的想法，縣政府補助企業，每進用一名設籍彰化縣的員工，縣政府每月補助1500元，最長補助6個月，縣政府各局處也盤點資源，彙整後制訂人口紅利政策，歡迎人口回流彰化。

薪資 王惠美

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