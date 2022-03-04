疫情衝擊導致癌症篩檢大減 彰縣提供禮券促癌篩

彰化縣員林基督教醫院今天舉辦防癌宣導會，員基院長李國維說，去年受疫情影響，需近距離接觸的篩檢活動大停擺，癌症篩檢率少了17%，今年衛生局為鼓勵民眾篩檢，只要篩檢就可獲禮券，若子宮頸抹片、乳房攝影、口腔黏膜、糞便潛血和BC肝篩檢全做，最高可獲得五百元健康振興禮券。

癌症篩檢近二年雖受新冠疫情影響，員基仍積極推廣四癌篩檢，2021年篩檢成效達18956案，陽性個案數1053案，其中陽性個案確診癌症為60案，確診率5.6%，數據突顯早期篩檢早期治療之重要性。

院長李國維說，員基把癌症防治推動視為院內大事，而在BC肝治療服務也獲全國地區醫院的第一名，但去年受疫情影響，癌篩原訂達成率僅達83%，並未達標，今年縣府衛生局提供禮券鼓勵民眾做癌篩，希望民眾能早期發現早期治療。

彰化縣衛生局保健科姚科長說，員基連續多年榮獲癌症防治績優殊榮，研究發現癌症篩檢與癌症的發生率、死亡率有很大相關性，民眾應更重視癌症篩檢，定期篩檢。

員基副院長莊士逸說，耳鼻喉科看診時，都會幫符合資格的病患做口腔篩檢，常會發現癌前期案例，像是口腔白斑、紅斑等，只要透過簡單手術或治療就能及時攔截癌症發生，也呼籲民眾能戒菸、戒檳，才能將口腔癌的發生機率大幅降低。