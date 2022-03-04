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疫情衝擊導致癌症篩檢大減 彰縣提供禮券促癌篩

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
民眾向現場人員詢問有關四癌篩檢之服務，為自身健康把關。圖／員基提供
民眾向現場人員詢問有關四癌篩檢之服務，為自身健康把關。圖／員基提供

彰化縣員林基督教醫院今天舉辦防癌宣導會，員基院長李國維說，去年受疫情影響，需近距離接觸的篩檢活動大停擺，癌症篩檢率少了17%，今年衛生局為鼓勵民眾篩檢，只要篩檢就可獲禮券，若子宮頸抹片、乳房攝影、口腔黏膜、糞便潛血和BC肝篩檢全做，最高可獲得五百元健康振興禮券。

癌症篩檢近二年雖受新冠疫情影響，員基仍積極推廣四癌篩檢，2021年篩檢成效達18956案，陽性個案數1053案，其中陽性個案確診癌症為60案，確診率5.6%，數據突顯早期篩檢早期治療之重要性。

院長李國維說，員基把癌症防治推動視為院內大事，而在BC肝治療服務也獲全國地區醫院的第一名，但去年受疫情影響，癌篩原訂達成率僅達83%，並未達標，今年縣府衛生局提供禮券鼓勵民眾做癌篩，希望民眾能早期發現早期治療。

彰化縣衛生局保健科姚科長說，員基連續多年榮獲癌症防治績優殊榮，研究發現癌症篩檢與癌症的發生率、死亡率有很大相關性，民眾應更重視癌症篩檢，定期篩檢。

員基副院長莊士逸說，耳鼻喉科看診時，都會幫符合資格的病患做口腔篩檢，常會發現癌前期案例，像是口腔白斑、紅斑等，只要透過簡單手術或治療就能及時攔截癌症發生，也呼籲民眾能戒菸、戒檳，才能將口腔癌的發生機率大幅降低。

婦科主任林子棋鼓勵女性民眾至少每三年一次抹片檢查，也呼籲要有安全性行為，男女性都可以接受HPV疫苗接種，達到保護彼此效果。

員基院長李國維今天帶領院內主管一起呼籲民眾正視癌症篩檢的重要性，並安排防癌宣導短劇，現場有民眾立即報名癌篩把禮券帶回家。圖／員基提供
員基院長李國維今天帶領院內主管一起呼籲民眾正視癌症篩檢的重要性，並安排防癌宣導短劇，現場有民眾立即報名癌篩把禮券帶回家。圖／員基提供

癌症 衛生局

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