新課綱鼓勵面山面海 今年彰化童軍節人數爆棚

明天是三五童軍節，彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮廣場，提前慶祝111年三五童軍節暨各級童軍聯合校閱大會；縣長王惠美說，全縣童軍節活動從溪州公園移到彰化縣打卡熱點，希望藉由生態與海洋教育讓童軍更了解彰化鄉土特色文化。

今年彰化縣三五軍童節暨各級童軍聯合檢閱大會，主題定調「童軍用心教育美 福虎生豐彰化讚」，今天幼童軍、羅浮童軍等各級童軍，連同服務人員827人到場，王惠美頒發國花級章、長城級章、獅級章和童軍最高榮譽團領導人員績優獎章，表揚彰化縣各級績優童軍團和領導人員，感謝大家的付出與奉獻。王惠美頒贈感謝狀給支持這次童軍活動的普天宮與衛福部彰化醫院。

彰化縣童軍會理事長也是教育處長王智弘，他致詞時表示，童軍教育三達德「智、仁、勇」，智者不惑，仁者不憂，勇者不懼，如何做到三達德？不斷學習達到智，不斷力行達到仁，不斷自我檢討才能達到勇，所以培養好知識、好品德、好體格的軍童教育最能實現彰化縣教育新藍圖「三才六好」，童軍活動和教育夥伴走在一起，共同實踐「一日童子軍，終生童子軍」的精神。

王智弘說，縣長王惠美第一天和他見面，邀請他擔任處長，因為童軍教育很重要，要培養好品格，好品格很重要，無論飛得多麼高、多麼遠，都要貢獻智慧和能力給彰化這片鄉土，讓這片土地永遠肥沃，孕育優秀人才一代又一代；今天慶祝童軍節，彰化縣童軍等一下可以感受海空步道遼闊和美麗，不只海空步道，彰化縣境內的台灣海峽、八卦山脈、兩河流域、黃金三角，請童軍一起來愛護。

「很多時候都要做最壞的打算、最好的準備。」王惠美說，童軍活動培訓生存技能，透過團隊和團結力量克服種種困難，因此縣府一直支持童軍教育，希望所有校長能把童軍教育落實到全體學生的生活上。

王惠美又說，過去認為本土教育只是語文教育，實際上，本土教育是要讓孩子認識、了解生長的地方，進而愛上這片土地，今年童軍活動選在海空步道附近舉辦，進行生態教育及海洋教育，藉此疼愛鄉土；海空步道目前是第一期規畫，縣政府還有第二期規畫，希望能夠帶進更多遊客到芳苑鄉振興當地產業。