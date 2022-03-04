快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

縣府改善南投市7處公園 兒童遊具通過安全檢驗

中央社 / 南投縣4日電

南投市7處公園改善無障礙設施、兒童遊戲場等，工程去年完工，南投縣政府今天表示，公園兒童遊戲設施都通過安全檢驗，經南投市公所同意，近日開放使用。

南投縣政府爭取前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程」補助，針對南投市7處社區鄰里公園改善無障礙設施及兒童遊戲場，工程去年8月完工驗收，日前7處公園全部通過檢驗，將安全開放供民眾使用，南投縣政府建設處長李正偉今天向媒體說明為何完工至今才開放。

李正偉說，衛生福利部修正兒童遊戲場設施安全管理規範，要求遊具需通過第三方檢驗，因目前全台獲認證檢驗單位僅約10家，導致驗證案件大排長龍，依中央新規範，全台初估逾萬處學校、公園等場域兒童遊戲場待檢，雖然經濟部標準檢驗局成立媒合平台，但預期檢驗仍會「塞車」，建議盡快增加檢驗單位及培訓人力。

李正偉表示，縣政府執行「城鎮之心工程」，改善南投市原有的中山、停九、首區、向上、同源、嘉和、月公園等兒童遊戲場，去年8月完工驗收，今年1月移交給南投市公所管理，除中山公園兒童遊戲場之外，其他6處公園遊具於去年底通過檢驗。

李正偉指出，中山公園兒童遊樂設施認證去年12月16日安排第1次檢驗，今年1月26日辦理複檢，完成問題改善修正，但因遊戲場鋪面檢驗須符合「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」，需架設的精密儀器遇雨極易受損，先前逢連日下雨，檢驗單位考量儀器和準確度，展期至3月2日複檢，當天合格即拆下現場黃色警示帶。

李正偉說，感謝南投市長宋懷琳支持與重視，這7處公園共融式遊具等兒童遊戲場設施，都已驗收合格並安全檢驗合格，只剩檢驗單位簽證合格報告尚未送達，經與市長宋懷琳溝通，市公所原則同意近日開放使用，也請縣民愛惜公物。

南投 塞車

延伸閱讀

南投市中山公園共融遊具完成驗證 市公所將開放使用

南投縣府擬建國民運動中心 選址南投市及草屯鎮

南投縣路邊停車7月起開始收費　傳南投市暫無跟進意願

影／初三凌晨轎車撞電桿秒成廢鐵 夫妻一死一重傷

相關新聞

彰化人不再遺憾！ 縣長簽准 中友百貨彰化店3年後營運

千呼萬喚，彰化第一家百貨公司有影了！台中中友百貨昨天迎接30周年慶，宣布在現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案...

中市府管制生煤提告行政院敗訴 市府：深感遺憾

最高行政法院昨針對「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」無效案，作出駁回確定判決；台中市府深感遺憾，法院裁定駁回...

環保蟑螂橫行！埔里工廠堆置爐渣等上千噸事業廢棄物

南投埔里鎮慈恩社區遭環保蟑螂入侵，租用工廠後，堆置廢塑膠、廢橡膠約95公噸、底渣及爐灰約351公噸，數量高達上千公噸。最...

影／疫情下暖流 1家4口健保欠費遇「貴人」逆轉人生

新冠疫情下暖流，80歲歐姓老翁解除定存150萬元養老金，還有一群精神科師醫師每年捐助健保愛心專戶，協助弱勢族群代償健保欠...

新課綱鼓勵面山面海 今年彰化童軍節人數爆棚

明天是三五童軍節，彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮廣場，提前慶祝111年三五童軍節暨各級童軍聯合校閱大會；縣長王惠美說，全縣...

台中前稅務局長獲韓國亞細亞美術金獎 前、現任市長齊道賀

台中市稅務局前局長陳守信退休不停學，其水墨作品氣勢磅礡，今年參加韓國2022亞細亞美術招待展，以「彩墨雲山」獲得「金獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。