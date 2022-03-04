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台中前稅務局長獲韓國亞細亞美術金獎 前、現任市長齊道賀

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
前台中市稅務局長陳守信退休不停學，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強、盧秀燕均到場祝賀。圖／台中市稅務局提供
前台中市稅務局長陳守信退休不停學，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強、盧秀燕均到場祝賀。圖／台中市稅務局提供

台中市稅務局前局長陳守信退休不停學，其水墨作品氣勢磅礡，今年參加韓國2022亞細亞美術招待展，以「彩墨雲山」獲得「金獎」，4月獲邀韓國受獎。今天，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強、盧秀燕均到場祝賀。

陳守信從事稅務工作長達46年，2008年退休後承國際水墨大師「葛式風格」創始人葛憲能先生習畫，多次參加大陸河南、福建、山東等書畫院及重慶四川美術大學等藝術交流，陳的作品氣勢磅礡、氣韻生動，令人驚艷。

今年，陳守信代表中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會眾多藝術家之一，參與「韓國2022亞細亞美術招待展」，在「水墨國畫組」以作品「彩墨雲山」獲得「金獎」，將於4月間前往韓國受獎。

陳守信的妻子賴桂薰，自幼喜愛藝術，師承高商美術老師楊啟東老師習畫多年。銀行退休後，師承張鎮華老師習畫，並從水彩畫改練習油畫多年。

賴桂薰喜歡從事身心靈體驗，培養正向的生活態度、內在的平靜喜悅，提升對生命當下的覺知力，這些生命質素表現在她的作品中，呈現出幽靜空靈的靜界。

前台中市長胡志強指出，陳守信非科班出身，但能將中華文化水墨藝術精神表現的如此豪邁，絕非易事。他的作品，氣勢磅礴，氣韻生動，除了要有良師指引，更要有堅強的毅力，生命的精彩在於自我實現。

台中市長盧秀燕表示，陳局長退休後師承國際水墨大師葛憲能先生習畫，十餘年來卓然有成，他的創作筆力萬鈞，氣勢豪放，雲霧表現更具有特殊方風格。夫人賴桂薰從事油畫創作，夫婦共同展出，中西合璧、允執其中。

前台中市稅務局長陳守信退休不停學，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強、盧秀燕均到場祝賀。圖／台中市稅務局提供
前台中市稅務局長陳守信退休不停學，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強、盧秀燕均到場祝賀。圖／台中市稅務局提供
前台中市稅務局長陳守信退休不停學，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強(左者)、盧秀燕均到場祝賀。圖／台中市稅務局提供
前台中市稅務局長陳守信退休不停學，陳與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局7樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前、現任台中市長胡志強(左者)、盧秀燕均到場祝賀。圖／台中市稅務局提供

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