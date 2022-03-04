中市府管制生煤提告行政院敗訴 市府：深感遺憾

最高行政法院昨針對「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」無效案，作出駁回確定判決；台中市府深感遺憾，法院裁定駁回的主要理由在於，本件已由台中市議會提起釋憲，由憲法法庭審理即可，再由行政法院實質審理已無救濟功能。

法制局指出，當時市府與台中市議會為維護市民呼吸權益及環境正義，採雙軌並行作法，由市府提起行政訴訟，另一方面由市議會向司法院聲請大法官釋憲。

就本案而言，行政法院也可停止審判程序，將案件併同交由司法院釋憲處理，法制局長李善植解釋，若併案審理，該釋憲案會有台中市議會與法院兩方聲請人，而台中市政府可以案件當事人身分出庭參加言詞辯論，實質替市民發聲。

李善植遺憾，但行政法院卻以程序上直接駁回，嚴重影響市府本於自治團體地位救濟的權益。