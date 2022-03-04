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村民快篩都陰性 3360顆蘋果謝「伯公」保平安

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉福德祠管理委員會主任委員張村財發起用蘋果供奉土地公，獲得熱烈響應。圖／民眾提供
彰化縣埤頭鄉福德祠管理委員會主任委員張村財發起用蘋果供奉土地公，獲得熱烈響應。圖／民眾提供

民俗信仰相信今天是福德正神（土地公）壽誕，信徒紛紛到各地福德宮（祠）為福德正神祝壽，彰化縣埤頭鄉埤頭村民去年Covid-19篩檢都是陰性，村內福德祠管理委員會為感謝「伯公」庇佑安然度過疫情，今天供奉3360個蘋果，請「伯公」繼續庇佑全村3360名村民。

相傳福德正神喜歡口感較軟的甜食，今天麻糬專賣店生意興隆，烘焙店壽桃也大賣，連同福金供奉福德正神。埤頭鄉埤頭村別樹一格，供奉60箱蘋果，合計3360顆，代表村民人數，今天到福德祠參與祭祀活動者每人獲贈1顆。

埤頭村福德祠管理委員會主任委員張春財說，去年爆發Covid-19本土疫情，埤頭鄉有傳播鏈，埤頭村一些村民被通知快篩，很幸運都是陰性，村民和福德祠管委會歸功「伯公」庇佑，今年除了敬備壽桃，也買象徵「平平安安」的蘋果答謝神恩，分得蘋果的村民吃了蘋果保平安。

地方人士表示，張春財提出蘋果謝恩的發想，獲得管委會和地方士紳的友持，管委會經費加上捐款購買60箱蘋果，給大家「呷平安」。

彰化縣埤頭鄉福德祠管理委員會募集經費購買3360顆蘋果供奉土地公。圖／民眾提供
彰化縣埤頭鄉福德祠管理委員會募集經費購買3360顆蘋果供奉土地公。圖／民眾提供

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