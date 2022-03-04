村民快篩都陰性 3360顆蘋果謝「伯公」保平安

民俗信仰相信今天是福德正神（土地公）壽誕，信徒紛紛到各地福德宮（祠）為福德正神祝壽，彰化縣埤頭鄉埤頭村民去年Covid-19篩檢都是陰性，村內福德祠管理委員會為感謝「伯公」庇佑安然度過疫情，今天供奉3360個蘋果，請「伯公」繼續庇佑全村3360名村民。

相傳福德正神喜歡口感較軟的甜食，今天麻糬專賣店生意興隆，烘焙店壽桃也大賣，連同福金供奉福德正神。埤頭鄉埤頭村別樹一格，供奉60箱蘋果，合計3360顆，代表村民人數，今天到福德祠參與祭祀活動者每人獲贈1顆。

埤頭村福德祠管理委員會主任委員張春財說，去年爆發Covid-19本土疫情，埤頭鄉有傳播鏈，埤頭村一些村民被通知快篩，很幸運都是陰性，村民和福德祠管委會歸功「伯公」庇佑，今年除了敬備壽桃，也買象徵「平平安安」的蘋果答謝神恩，分得蘋果的村民吃了蘋果保平安。