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影／疫情下暖流 1家4口健保欠費遇「貴人」逆轉人生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳（中）說，有感於健保愛心專戶捐款不足，今年加碼捐出68萬8800元。記者趙容萱／攝影
中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳（中）說，有感於健保愛心專戶捐款不足，今年加碼捐出68萬8800元。記者趙容萱／攝影

新冠疫情下暖流，80歲歐姓老翁解除定存150萬元養老金，還有一群精神科師醫師每年捐助健保愛心專戶，協助弱勢族群代償健保欠費。台中賴姓婦人今天分享，感謝健保署中區業務組等「貴人」相助，協助代償一家4口積欠17萬健保費等，讓全家感受溫暖，她致贈女兒所畫的撥雲見日圖感謝，並努力拚公職考試，期待未來回饋社會。

賴姓婦人說，丈夫7年前因憂鬱症無法工作，她照顧丈夫壓力大到想就醫，但她不敢去，怕自己會倒下；感謝遇到貴人，包括健保署中區業務組、台中市政府等單位協助解決困境，一家人感受溫暖，她也無後顧之憂工作、進修。建議和她一樣經歷困難的人不要害怕走出來，尋求幫助一定有貴人來，加上自己努力，一定是關關難過關關過。

健保署長李伯璋說，統計近5年來，健保弱勢協助，全台有43.7萬人受惠，補助129.6億元。

健保署中區業務組李純馥組長說，2016年6月起弱勢欠費健保不鎖卡，仍有民眾擔心被催繳及移送執行不敢就醫。去年與中彰投三縣市政府合作動支健保愛心專戶，啟動「救急濟窮．健保愛心送到家」，以及「愛在疫情．健保疫起關懷」計畫，共347家庭受惠，補助768萬3696元。

中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳說，該會由40多名精神科醫師組成，2006年以來每年發動捐款，有感於疫情壓力引發身心症病患增加，甚至有患者因欠健保費不敢就醫，更需要愛心專戶協助，但相對愛心捐款不足，因此今年加碼捐出68萬8800元，迄今累計捐款達517萬4800元。

李伯璋呼籲，民眾若發現經濟困難無力繳納健保費弱勢族群，可上健保署官網「弱勢民眾通報平台」通報；可以透過健保署官網「滿滿愛心 溫暖弱勢」主題專區或健保Line＠官方帳號「我要支持弱勢」服務選單捐款。

台中賴姓婦人（中）感謝健保署中區業務組等「貴人」協助代償健保費等，致贈女兒所畫的撥雲見日圖表達感謝。記者趙容萱／攝影
台中賴姓婦人（中）感謝健保署中區業務組等「貴人」協助代償健保費等，致贈女兒所畫的撥雲見日圖表達感謝。記者趙容萱／攝影

健保 愛心 捐款

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