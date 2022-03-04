援助烏克蘭 中市議會民進黨團捐一日薪合計11萬元

台中市議會民進黨團今天發起「捐出一日薪資，響應援助烏克蘭」。黨團總召江肇國表示，看到一幕幕平民撤離、家園戰毀的畫面，黨團同仁跟大家一樣都感到難過與悲痛，黨團全體26名同仁捐出一日薪資，共計11萬9704元，援助烏克蘭的人道救援計畫，期盼戰爭盡早結束，世界恢復和平。

江肇國表示，自俄烏戰爭爆發以來，台灣各界紛紛發揮善心，不論是金援、醫療器材，或是其他物資。台中市議會民進黨團拋磚引玉，期盼擴大善心能力，協助烏克蘭。

江肇國也說，活動發起後黨團同仁皆毫無考慮，立即加入響應活動。本次全體26位同仁，共計捐出119704元，將全數匯入財團法人賑災基金會。希望可以協助受到俄烏戰爭影響的難民外，也希望世界不要再有戰爭發生，祈禱俄烏戰爭能儘早平息。