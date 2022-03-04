快訊

烏克蘭證實 「歐洲最大核電廠」已遭俄軍佔領

高雄快餐店1確診感染源不明 全家228連假曾到花東旅遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

援助烏克蘭 中市議會民進黨團捐一日薪合計11萬元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議會民進黨團26位同仁今天捐出一日薪資，共計11萬9704元，援助烏克蘭的人道救援計畫，期盼戰爭盡早結束，圖為資料照。圖／台中市議會民進黨團提供
台中市議會民進黨團26位同仁今天捐出一日薪資，共計11萬9704元，援助烏克蘭的人道救援計畫，期盼戰爭盡早結束，圖為資料照。圖／台中市議會民進黨團提供

台中市議會民進黨團今天發起「捐出一日薪資，響應援助烏克蘭」。黨團總召江肇國表示，看到一幕幕平民撤離、家園戰毀的畫面，黨團同仁跟大家一樣都感到難過與悲痛，黨團全體26名同仁捐出一日薪資，共計11萬9704元，援助烏克蘭的人道救援計畫，期盼戰爭盡早結束，世界恢復和平。

江肇國表示，自俄烏戰爭爆發以來，台灣各界紛紛發揮善心，不論是金援、醫療器材，或是其他物資。台中市議會民進黨團拋磚引玉，期盼擴大善心能力，協助烏克蘭。

江肇國也說，活動發起後黨團同仁皆毫無考慮，立即加入響應活動。本次全體26位同仁，共計捐出119704元，將全數匯入財團法人賑災基金會。希望可以協助受到俄烏戰爭影響的難民外，也希望世界不要再有戰爭發生，祈禱俄烏戰爭能儘早平息。

俄烏戰爭 烏克蘭 民進黨

延伸閱讀

影／綠初選者怨：有人廣告偷跑不公 李天生：會後說明

萊豬條例明交鋒 中市綠喊勿政治操作藍籲大法官有良心

中市議會民進黨團幹部出爐！問政犀利江肇國任總召

影／鄭照新今上任 台中綠議員砲轟「找來會吵架的人」

相關新聞

彰化人不再遺憾！ 縣長簽准 中友百貨彰化店3年後營運

千呼萬喚，彰化第一家百貨公司有影了！台中中友百貨昨天迎接30周年慶，宣布在現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案...

中市府管制生煤提告行政院敗訴 市府：深感遺憾

最高行政法院昨針對「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」無效案，作出駁回確定判決；台中市府深感遺憾，法院裁定駁回...

環保蟑螂橫行！埔里工廠堆置爐渣等上千噸事業廢棄物

南投埔里鎮慈恩社區遭環保蟑螂入侵，租用工廠後，堆置廢塑膠、廢橡膠約95公噸、底渣及爐灰約351公噸，數量高達上千公噸。最...

影／疫情下暖流 1家4口健保欠費遇「貴人」逆轉人生

新冠疫情下暖流，80歲歐姓老翁解除定存150萬元養老金，還有一群精神科師醫師每年捐助健保愛心專戶，協助弱勢族群代償健保欠...

前稅務局長獲韓國亞細亞美術金獎 前、現任市長齊道賀

台中市稅務局前局長陳守信退休不停學，其水墨作品氣勢磅礡，今年參加韓國2022亞細亞美術招待展，以「彩墨雲山」獲得「金獎」...

村民快篩都陰性 3360顆蘋果謝「伯公」保平安

民俗信仰相信今天是福德正神（土地公）壽誕，信徒紛紛到各地福德宮（祠）為福德正神祝壽，彰化縣埤頭鄉埤頭村民去年Covid-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。