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環保蟑螂橫行！埔里工廠堆置爐渣等上千噸事業廢棄物

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，包裝袋破裂粉塵飛揚。圖／縣議員葉仁創提供
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，包裝袋破裂粉塵飛揚。圖／縣議員葉仁創提供

南投埔里鎮慈恩社區遭環保蟑螂入侵，租用工廠後，堆置廢塑膠、廢橡膠約95公噸、底渣及爐灰約351公噸，數量高達上千公噸。最近埔里鎮哲學步道還有車輛公然丟棄建築廢棄物，南投縣議員葉仁創要求環保局嚴格取締，也免出現破窗效應，導致更多事業廢棄物入侵。

葉仁創說，埔里鎮枇杷里慈恩社區，3年前有不法業者承租工廠，但沒有製造生產，反而經常運來太空包、鐵桶等堆置在廠房內，居民懷疑有問題，向環保局檢舉。稽查人員會同警方進入工廠稽查，發現廠房內被堆置大量事業廢棄物。

這批廢棄物種類眾多，有風管、銅線及廢塑膠、塑膠膜及廢玻璃400立方公尺、廢菇類培植包料44公噸。

廢橡膠約95公噸、底渣及爐灰約351公噸，另外還有50加侖鐵桶476個，重量多達上千公噸，且部分廢棄物就堆置在廠房外，經過2年多日曬雨淋，部分外層包裝破裂，粉塵飛揚，環境髒亂，居民更擔心空氣、地下水遭汙染。

環保局勘查後，爭取中央協助將廢棄物重新打包密封，同時採集地下水體檢驗，最近檢驗報告，除大腸桿菌數、總菌落數超標，其餘水質檢測均符合標準，地下水並未遭汙染。不過，工廠承租人原來是環保蟑螂，堆置廢棄物後早已失蹤。

無獨有偶，最近埔里哲學步道竟有人開著貨車，將一袋袋廢棄物丟在步道旁農地，讓民眾看傻眼錄影向環保局檢舉，地主表示，這是他整修房屋拆除的磚瓦，暫時堆置在農地上已經知道錯誤，會負責清運，環保局依違反廢棄物清理法開罰。

葉仁創說，不法業者租用工廠堆置廢棄物危害環境，最近外地垃圾運到南投丟棄明顯增加，環保局應嚴格稽查，對於這些環保蟑螂除了依法移送法辦，更要求負責清除相關費用，以免其他不法業者仿效，丟棄廢棄物破壞環境衛生。

埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，廠房內都是爐渣和裝有廢溶液的鐵桶。圖／縣議員葉仁創提供
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，廠房內都是爐渣和裝有廢溶液的鐵桶。圖／縣議員葉仁創提供
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，廠房內都是爐渣和裝有廢溶液的鐵桶。圖／縣議員葉仁創提供
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，廠房內都是爐渣和裝有廢溶液的鐵桶。圖／縣議員葉仁創提供
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，廠房內都是爐渣和裝有廢溶液的鐵桶。圖／縣議員葉仁創提供
埔里鎮慈恩社區工廠遭不法業者堆置事業廢棄物，廠房內都是爐渣和裝有廢溶液的鐵桶。圖／縣議員葉仁創提供

廢棄物 埔里 南投

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