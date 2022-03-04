聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市副議長顏莉敏助棒球隊 牽線企業捐球棒鼓勵小球員
台中北勢國小、國中少棒隊，為海線地區唯一的青少棒隊，時常出征大小賽事，市議會副議長顏莉敏牽線下，耕耘球棒製程多年的華威文創，於4日贈送20支頂級球棒予球隊，替在地球員加油打氣，為球隊續創佳績。
華威文創有限公司負責人陳致維對棒壘球極富興趣，陳致維從小想打棒球，可惜學校沒有球隊，直到大學才有機會開始接觸壘球，但大學社團經費有限，必須對外募款才能維持社團。有了這樣的經驗，陳致維深感基層棒壘球資源匱乏，在他事業有成後開始回饋社會，只要知道學校有需求，一定會全力支持，十幾年來已經送出數千支球棒給各級學校，範圍遍布全國。
顏莉敏說，陳致維現也擔任國際青商中華民國總會秘書長，正好在一次會議上碰面，顏莉敏便替沙鹿在地球隊向陳致維爭取，希望有機會也能將物資送至北勢國小、北勢國中棒球隊。
顏莉敏說，北勢國小與國中的棒球隊成績有目共睹，一路看著球隊征戰各大小比賽，總是堅持的精神感動，自己也是這些小球員的粉絲。除了繼續支持棒球運動外，同時也盼社會能夠提供資源，一起打造更友善的運動環境。
北勢國小校長王慶祥表示，不光是這次捐贈球棒，包括過去球場硬體設施的改善、球員出外比賽的經費籌措，非常感謝顏副議長都全力支持學弟妹。北勢國中校長張清欽則說，北勢國中20日將代表台中市，前往台南參加全國賽，希望在大家的支持下締創佳績，更期許球員未來長大，能秉持取之於社會用之於社會的精神回饋地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言