中市副議長顏莉敏助棒球隊 牽線企業捐球棒鼓勵小球員

台中北勢國小、國中少棒隊，為海線地區唯一的青少棒隊，時常出征大小賽事，市議會副議長顏莉敏牽線下，耕耘球棒製程多年的華威文創，於4日贈送20支頂級球棒予球隊，替在地球員加油打氣，為球隊續創佳績。

華威文創有限公司負責人陳致維對棒壘球極富興趣，陳致維從小想打棒球，可惜學校沒有球隊，直到大學才有機會開始接觸壘球，但大學社團經費有限，必須對外募款才能維持社團。有了這樣的經驗，陳致維深感基層棒壘球資源匱乏，在他事業有成後開始回饋社會，只要知道學校有需求，一定會全力支持，十幾年來已經送出數千支球棒給各級學校，範圍遍布全國。

顏莉敏說，陳致維現也擔任國際青商中華民國總會秘書長，正好在一次會議上碰面，顏莉敏便替沙鹿在地球隊向陳致維爭取，希望有機會也能將物資送至北勢國小、北勢國中棒球隊。

顏莉敏說，北勢國小與國中的棒球隊成績有目共睹，一路看著球隊征戰各大小比賽，總是堅持的精神感動，自己也是這些小球員的粉絲。除了繼續支持棒球運動外，同時也盼社會能夠提供資源，一起打造更友善的運動環境。