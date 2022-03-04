快訊

烏克蘭證實 「歐洲最大核電廠」已遭俄軍佔領

高雄快餐店1確診感染源不明 全家228連假曾到花東旅遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市副議長顏莉敏助棒球隊 牽線企業捐球棒鼓勵小球員

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議會副議長顏莉敏牽線，華威文創4日將20支頂級球棒捐贈至北勢國小、國中。圖／顏莉敏服務處提供
台中市議會副議長顏莉敏牽線，華威文創4日將20支頂級球棒捐贈至北勢國小、國中。圖／顏莉敏服務處提供

台中北勢國小、國中少棒隊，為海線地區唯一的青少棒隊，時常出征大小賽事，市議會副議長顏莉敏牽線下，耕耘球棒製程多年的華威文創，於4日贈送20支頂級球棒予球隊，替在地球員加油打氣，為球隊續創佳績。

華威文創有限公司負責人陳致維對棒壘球極富興趣，陳致維從小想打棒球，可惜學校沒有球隊，直到大學才有機會開始接觸壘球，但大學社團經費有限，必須對外募款才能維持社團。有了這樣的經驗，陳致維深感基層棒壘球資源匱乏，在他事業有成後開始回饋社會，只要知道學校有需求，一定會全力支持，十幾年來已經送出數千支球棒給各級學校，範圍遍布全國。

顏莉敏說，陳致維現也擔任國際青商中華民國總會秘書長，正好在一次會議上碰面，顏莉敏便替沙鹿在地球隊向陳致維爭取，希望有機會也能將物資送至北勢國小、北勢國中棒球隊。

顏莉敏說，北勢國小與國中的棒球隊成績有目共睹，一路看著球隊征戰各大小比賽，總是堅持的精神感動，自己也是這些小球員的粉絲。除了繼續支持棒球運動外，同時也盼社會能夠提供資源，一起打造更友善的運動環境。

北勢國小校長王慶祥表示，不光是這次捐贈球棒，包括過去球場硬體設施的改善、球員出外比賽的經費籌措，非常感謝顏副議長都全力支持學弟妹。北勢國中校長張清欽則說，北勢國中20日將代表台中市，前往台南參加全國賽，希望在大家的支持下締創佳績，更期許球員未來長大，能秉持取之於社會用之於社會的精神回饋地方。

台中市議會副議長顏莉敏牽線，華威文創4日將20支頂級球棒捐贈至北勢國小、國中。圖／顏莉敏服務處提供
台中市議會副議長顏莉敏牽線，華威文創4日將20支頂級球棒捐贈至北勢國小、國中。圖／顏莉敏服務處提供

文創 台南 募款

延伸閱讀

中市國民黨團譴責中央解禁核食 籲一人一信投訴

年假剛過 顏寛恒po運動健身照 支持者要他再接再厲迎戰

影／顏清標率鄭銘坤、顏莉敏迎信徒參拜 元宵擲茭活動照舊

顏寛恒敗選黑派政治能量恐消退？ 顏莉敏是活棋

相關新聞

彰化人不再遺憾！ 縣長簽准 中友百貨彰化店3年後營運

千呼萬喚，彰化第一家百貨公司有影了！台中中友百貨昨天迎接30周年慶，宣布在現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案...

中市府管制生煤提告行政院敗訴 市府：深感遺憾

最高行政法院昨針對「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」無效案，作出駁回確定判決；台中市府深感遺憾，法院裁定駁回...

環保蟑螂橫行！埔里工廠堆置爐渣等上千噸事業廢棄物

南投埔里鎮慈恩社區遭環保蟑螂入侵，租用工廠後，堆置廢塑膠、廢橡膠約95公噸、底渣及爐灰約351公噸，數量高達上千公噸。最...

影／疫情下暖流 1家4口健保欠費遇「貴人」逆轉人生

新冠疫情下暖流，80歲歐姓老翁解除定存150萬元養老金，還有一群精神科師醫師每年捐助健保愛心專戶，協助弱勢族群代償健保欠...

村民快篩都陰性 3360顆蘋果謝「伯公」保平安

民俗信仰相信今天是福德正神（土地公）壽誕，信徒紛紛到各地福德宮（祠）為福德正神祝壽，彰化縣埤頭鄉埤頭村民去年Covid-...

援助烏克蘭 中市議會民進黨團捐一日薪合計11萬元

台中市議會民進黨團今天發起「捐出一日薪資，響應援助烏克蘭」。黨團總召江肇國表示，看到一幕幕平民撤離、家園戰毀的畫面，黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。