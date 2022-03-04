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鐵砧山公園觀景平台地基裸露 中市府搶修於9月中旬完工

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中大甲鐵砧山雕塑公園觀景台封閉施工，預計9月中旬完工。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山雕塑公園觀景台封閉施工，預計9月中旬完工。圖／台中市觀旅局提供

台中市大甲鐵砧山雕塑公園東北側觀景平台，去年8月受颱風連日大豪雨影響，造成邊坡崩塌、觀景平台地基裸露，影響民眾觀景安全，市府緊急封閉觀景平台周邊範圍，施工廠商今年2月備料完成，於2日進場施作，施工期間請民眾切勿擅闖。

大甲鐵砧山雕塑公園東北側，原有可眺望大安溪及火炎山等美景的觀景平台，去年8月因豪雨造成邊坡崩塌，導致平台部分地基掏空，市府隨後邀集農委會林務局、水土保持局、市府水利局及專家學者現場勘查，評估需進行鐵砧山雕塑公園東側排水改善、邊坡保護及觀景平台退縮重建工程，預計今年9月中旬完工驗收後可開放民眾使用。

觀旅局表示，市府積極推動大甲鐵砧山建設，向交通部觀光局爭取經費，打造大甲鐵砧山雕塑公園，結合全新共融式遊具、青少年兒童互動遊戲場、滑軌設施及全國唯一鋼管爬網，成為民眾最夯的戶外遊憩空間首選。

觀旅局指出，另一施作重點為進行雕塑公園不透水層施作及坡頂導排水改善，以防止雨水入滲造成邊坡不穩，並於雕塑公園坡頂設置6處沉陷釘，以監測地表沉陷狀況。施工期間為自身安全，請民眾切勿闖入封閉區域，造成不便，尚請見諒。

鐵砧山 豪雨 崩塌

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