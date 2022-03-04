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彰化人不再遺憾！ 縣長簽准 中友百貨彰化店3年後營運

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。本報資料照片
現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。本報資料照片

千呼萬喚，彰化第一家百貨公司有影了！台中中友百貨昨天迎接30周年慶，宣布在現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。彰化縣政證實縣長王惠美已簽准合約，近日內即會邀請彰化市長林世賢共同舉辦盛大的簽約記者會，力拚如期完成，帶動彰化的經濟繁榮與就業。

彰化沒有百貨公司一直是彰化人長期以來的遺憾， 位在彰化市旭光西路的彰化市第二停車場興建營運暨移轉案（BOT）總算圓了此夢，不過，這是經過約3年的努力，包括招標、設計、審查及議約等程序，縣府與市公所合作下，才逐步達成，在簽約後，即由縣府核發建照，正式動工。

彰化市第二停車場BOT案是由中友百貨旗下友聯國際取得綜合商場BOT經營權，全案投資金額25億元，興建期約3年，基地面積2150坪，樓地板面積2.8萬坪，將興建地下4層、地上14樓的商業及停車場大樓，其中北側臨旭光西路側的附屬商場，地上1到14層配置百貨商場、11、12層為國際影城，配置有十個影廳，13、14層則預定規劃為餐飲業，引進特色餐廳品牌。

彰化市第二停車場現有187席停車位，改建為百貨公司後，民眾會擔心讓周邊停車更加困難，但其實反而增加更多停車空間，依規劃在全棟南側的2到13樓可提供680席汽車停車位，可直接通往百貨商場，在地下層部分，地下1層及地下2層樓地板可提供1508席機車停車位，地下3層、地下4層為百貨商場所需的315席汽車停車位，合計汽車停車位995席、機車1508席。

雖然彰化市第二停車場用地屬於彰化市公所，但要興辦BOT開發案，依促參法規定，縣政府才有權辦理，本案轉個彎，由縣政府委託彰化市公所辦理，因此實際由市公所辦理設計及招商事宜。市長林世賢樂見本案有了具體進展，希望在簽約後，請縣府盡速核發建照，趕在2025年開幕營運。

林世賢說，中友百貨公司彰化店特許年限50年，運轉後，除每年可為市公所帶進至少5千萬權利金收入，豐裕市庫外，更帶動周遭商圈發展，紓解彰化基督教醫院、南瑤商圈、曉陽商圈及大埔商圈停車位不足的問題，預計吸納彰化縣市以及雲林、南投等地消費民眾，並創造10米淨深的市民廣場，未來可串連成功公園，形成連動開放空間，也成為市民休憩散步最佳地點。

現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。示意圖／本報資料照片
現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。示意圖／本報資料照片
現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。示意圖／彰化市公所提供
現為彰化市第二停車場的中友百貨彰化分店BOT案，近日將完成簽約，預計2025年開幕營運，有商場、影城、美食餐廳等。示意圖／彰化市公所提供

停車場 BOT

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