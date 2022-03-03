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中榮院長陳適安新書發表 盧秀燕、蔡其昌同台謝謝他
一本描寫台中榮總院長陳適安和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等都出席新書發表會，並致詞肯定陳適安的成就；盧秀燕還表示要代表台中市民對他說：「謝謝你，有你真好」。
陳適安是國內的心臟科權威，這本新書特別介紹他建立「非肺靜脈起源性的心房顫動」理論，開啟全球心房顫動治療理程碑，同時還訓練世界各地逾5百多位心律不整專科醫師，以及協助超過20個國家發展心房顫動電燒術。
盧秀燕說，陳適安是世界的權威名醫，可是一直虛懷若谷，非常的客氣；為人處世的態度值得學習。而且陳適安雖是院長，但對每一客病人都視病猶視。
盧秀燕還以陳適安的名字形容，表示陳適安給病人的感覺就像他的名字一樣「既舒適又安心、安全」因此她要特別謝謝陳適安願意到台中來，「有你真好」。
蔡其昌說，陳適安到台中來照顧大家的健康，特別在疫情期間帶領中榮團隊捍衛台中人的健康，很辛苦也很努力，且在醫學上很有感就，要特別感謝他提升台中的醫療品質，照顧台中人的健康。
蔡其昌是民進黨下屆市長的可能人選，有媒體算此次是最近3度和盧秀燕同台，問他對此有何想法。他表示，不只會3度，3百度同台都有可能，但他也強調，他是立法院副院長，她是台中市市長，如果我們同台，可以讓台中人更好的話，我們應該常常同台。
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