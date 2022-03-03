聽新聞
test
0:00 / 0:00

中榮院長陳適安新書發表 盧秀燕、蔡其昌同台謝謝他

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一本描寫台中榮總院長陳適安（中白袍）和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等都出席新書發表會，並致詞肯定陳適安的成就。記者黃寅／攝影
一本描寫台中榮總院長陳適安（中白袍）和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等都出席新書發表會，並致詞肯定陳適安的成就。記者黃寅／攝影

一本描寫台中榮總院長陳適安和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等都出席新書發表會，並致詞肯定陳適安的成就；盧秀燕還表示要代表台中市民對他說：「謝謝你，有你真好」。

陳適安是國內的心臟科權威，這本新書特別介紹他建立「非肺靜脈起源性的心房顫動」理論，開啟全球心房顫動治療理程碑，同時還訓練世界各地逾5百多位心律不整專科醫師，以及協助超過20個國家發展心房顫動電燒術。

盧秀燕說，陳適安是世界的權威名醫，可是一直虛懷若谷，非常的客氣；為人處世的態度值得學習。而且陳適安雖是院長，但對每一客病人都視病猶視。

盧秀燕還以陳適安的名字形容，表示陳適安給病人的感覺就像他的名字一樣「既舒適又安心、安全」因此她要特別謝謝陳適安願意到台中來，「有你真好」。

蔡其昌說，陳適安到台中來照顧大家的健康，特別在疫情期間帶領中榮團隊捍衛台中人的健康，很辛苦也很努力，且在醫學上很有感就，要特別感謝他提升台中的醫療品質，照顧台中人的健康。

蔡其昌是民進黨下屆市長的可能人選，有媒體算此次是最近3度和盧秀燕同台，問他對此有何想法。他表示，不只會3度，3百度同台都有可能，但他也強調，他是立法院副院長，她是台中市市長，如果我們同台，可以讓台中人更好的話，我們應該常常同台。

一本描寫台中榮總院長陳適安（左立）和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等都出席新書發表會，並致詞肯定陳適安的成就。記者黃寅／攝影
一本描寫台中榮總院長陳適安（左立）和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等都出席新書發表會，並致詞肯定陳適安的成就。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕還以陳適安的名字形容，表示陳適安給病人的感覺就像他的名字一樣「既舒適又安心、安全」因此她要特別謝謝陳適安願意到台中來，「有你真好」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕還以陳適安的名字形容，表示陳適安給病人的感覺就像他的名字一樣「既舒適又安心、安全」因此她要特別謝謝陳適安願意到台中來，「有你真好」。記者黃寅／攝影
立法院副院長蔡其昌說，陳適安到台中來照顧大家的健康，特別在疫情期間帶領中榮團隊捍衛台中人的健康，很辛苦也很努力。記者黃寅／攝影
立法院副院長蔡其昌說，陳適安到台中來照顧大家的健康，特別在疫情期間帶領中榮團隊捍衛台中人的健康，很辛苦也很努力。記者黃寅／攝影

盧秀燕 台中市 蔡其昌

延伸閱讀

全台停電 盧秀燕：救災要緊！長期能源問題後續再檢討

林佳龍、蔡其昌子弟兵爭提名互打 中二選區席次再議

最新民調 盧秀燕滿意度72.3%支持度領先綠營15-40%

蔡其昌募千萬援烏克蘭發起善循環 盧秀燕：樂觀其成

相關新聞

改裝車聚會難抓 中市改限期檢測

台中市清水、南屯或南區等空曠處，常有改裝車主深夜聚會，影響附近居民安寧，警方獲報到場後，車主一哄而散取締困難。台中市環保...

南投市中山公園共融遊具 近日開放

南投市中山公園內的共融式遊具去年8月已完工驗收，因須通過第三方檢驗，遲遲無法啟用。南投縣建設處長李正偉表示，遊具已驗證合...

八卦山大佛 重啟修復工程

彰化縣歷史建築八卦山大佛修復因糾紛停擺近2年，縣府更換新監造單位重新檢討設計圖、發包工程，昨舉辦開工典禮，預計今年12月...

中榮院長陳適安新書發表 盧秀燕、蔡其昌同台謝謝他

一本描寫台中榮總院長陳適安和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等...

彰化和美街長宿舍長照團隊經營 和服、美學、手作進駐

彰化和美街長宿舍2008年被列為歷史建築，卻長期閒置，直到2018年才啟動修復，地方期盼舊建物活化，縣府去年招租，由彰化...

彰化田中「鬼屋」要拆了 中央補助逾2億就地重建大樓

彰化縣田中鎮第一零售市場建齡41年，經鑑定為危樓仍繼續營業，遭審計室糾正，今年春節後鎮公所圍起圍籬停用，招致批評沒新建就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。