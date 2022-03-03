彰化和美街長宿舍長照團隊經營 和服、美學、手作進駐

彰化和美街長宿舍2008年被列為歷史建築，卻長期閒置，直到2018年才啟動修復，地方期盼舊建物活化，縣府去年招租，由彰化縣大愛長照服務關懷協會得標管理經營，團隊將空間設置「花和美學特展」、「警察文物展」、「和服體驗」，還有「和美織仔」手作工坊等活動空間，明天將正式開幕。

彰化縣大愛長照服務關懷協會過去經營長照中心以及日照機構，近年團隊進駐在彰化市縣定古蹟鐵路醫院，活化老建物，目前一樓有二手書店、烘焙坊以及古著店，二樓規劃作為日照中心；協會去年進一步爭取進到和美街長宿舍，預計租用3年。

和美街長宿舍建築建於1930年，最初作為和美莊警察官吏派出所使用，登錄為歷史建築後，遇產權和法令問題延宕近十年無法整修，最終取得地主同意，縣府爭取到中央補助整修，2018年開工整修、2020年7月完工。

和美莊苑館長鄭茵過去投入社會企業，她表示，協會有專門的團隊負責鐵路醫院與和美街長宿舍的運作，有設計、業務的專才，透過活動、互動讓長者在地樂活，免於進到長照系統。