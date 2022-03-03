彰化田中「鬼屋」要拆了 中央補助逾2億就地重建大樓

彰化縣田中鎮第一零售市場建齡41年，經鑑定為危樓仍繼續營業，遭審計室糾正，今年春節後鎮公所圍起圍籬停用，招致批評沒新建就廢棄，第一零售市場攤販生計成問題，廢棄大樓變成市區治安死角；鎮長洪麗娜今天表示，中央和縣政府共同補助約2億2千萬元就地興建綜合大樓已定案。

田中鎮第一零售市場地坪約600坪，建於1981年，地上三層、地下一層，開幕時相當風光熱鬧，因民眾習慣在一樓購物，不習慣到二、三樓逛商場，市場逐漸蕭條，後來發生一名榮民在地下一樓停車場發生意外死亡，攤販陸續遷出後更加冷清，第一零售市場竟被謠傳「田中鬼屋」。

鎮民代表蕭家銘說，鎮公所爭取800萬元拆除費，新建費用沒著落，只拆不建逕自封閉第一零售市場，絲毫不考慮攤販生計，第一零售市場位在田中鎮的市中心，入夜後一片漆黑，治安堪虞，鎮公所一意孤行令鎮代會很無奈。

「第一零售市場已是危樓，繼續使用被審計部彰化審計室糾正。」鎮長洪麗娜表示，經過921地震等天災，第一零售市場內部鋼筋裸露，牆面多道不規則裂痕，2019年被鑑定為危樓，鑑定報告建議拆除為優先選項，如不拆除，其次選項是擴柱補強法，預估經費1億2000多萬元，鎮公所評估之後不如拆除，另建符合新建築法規和耐震標準的大樓。

洪麗娜又表示，中央和縣政府到處找公有土地興建多功能長照社福大樓，鎮公所提出申請，已獲核定總經費2億2千萬元，二樓以上作為長照C據點、日照中心、婦幼服務中心和托嬰中心，因第一零售市場的用地是經營市場，經濟部下周派員審查田中零售市場興建規畫案，定案後會核定補助款，市場10攤原承租戶由鎮公所協助到附近租攤租店繼續營業，等多功能綜合大樓蓋好，有優先承租權。

「補助款都定案時，連同多功能社福大樓經費一併發包。」洪麗娜說，整幢多功能大樓的經費可能3億元，田中鎮公所不花分毫，沒動支鎮庫經費，所以委託縣政府發包，鎮公所從旁協助就好。