中劇院國際藝術節 讓肢體與科技結合

台中國家歌劇院推出今年台灣國際藝術節（2022 NTT-TIFA）系列演出，多齣表演充滿AI與肢體的結合；有些表演則強調親子互動，讓觀眾及小朋友可以近距離觀看鋼琴內部的模樣。藝術總監邱瑗表示：「現代人離不開科技，科技讓想像放大，創意無限。」

疫情期間，很多表演創作都上網讓觀眾能在網路上觀看戲劇表演，但「平行視探」影像創作陳韋勝說，在劇場中，觀眾也可以自由選擇觀看不同視角的演出。邱瑗指出，進入AI的時代，歌劇院也以「改變視角的觀看」為主軸，結合科技、藝術、美學等推出一系列創作演出。

推出的作品主要有狠劇場的「光年紀事：台北─哥本哈根」、王連晟編導的「客廳」、鄭伊里的「感質」、Dance Lab「平行視探」、動見體「凱吉一歲」親子版、骉舞戲場「看見你的自由步2.0」，以及雲門舞集的「霞」。不論是以舞蹈、肢體感受、或劇場演出的呈現方式，都充滿了科技的聲光或影像的結合。

骉舞劇場團長蘇咸嘉在歌劇院悠然廳打造了一座「AR櫥窗」，透過AR程式的編寫與畫質，讓畫面更清晰擬真。他表示，觀眾可以不受劇場空間限制，在歌劇院的公共空間隨時近距離多角度欣賞演出，捕捉表演者細微肌理變化神情。

很多人小時候看到鋼琴很想打開頂蓋，看看內部是什麼樣子，卻受到大人制約，很怕碰壞或搞砸了。這次凱吉一歲親子版的推出，要讓大人小孩都可以看看裸露的鋼琴，並在裝置間自由移動，感受樂器、聲音與肢體、空間的互動。

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