后里五星級泳池卻沒溫水 民代爭五百萬冬天前改善

台中后里區游泳池斥資1億打造，卻不是溫水游泳池，水溫時常低於19度，讓許多民眾望之卻步。立委楊瓊瓔、市議員陳本添今邀集體育署、市府環保局、市府運動局等相關單位現勘，計畫爭取經費，增設泳池加熱系統。

張姓泳客表示，游泳池冬天時水溫偏冷，她夏天時可以游2小時，現在冬天只能游半小時，像今天水溫約19度，很多6、70歲的泳客甚至不來游泳，雖然曾向市府反映，但市府僅回應會積極籌措經費，卻一直沒有具體改善。

舊社里長林有盛指出，后里區游泳池，外觀美侖美奐，有標準泳池、SPA池、兒童池、烤箱，什麼設施都有，斥資一億元打造，號稱五星級游泳池，卻沒有溫水游泳池，到冬天時，水溫僅有15度，讓許多泳客望之卻步。

市議員陳本添及后里里長楊春明也表示，后里游泳池有建造太陽能熱水設施，卻發揮不了功效，冬天供應熱能太少，無法供應全區遊泳池，只供應淋浴間和洗澡的熱水使用，像最近水溫幾乎都在19度以下，根本就不敢下水。

環保局副局長陳政良表示，規劃爭取裝央經費辦理后里游泳池加熱系統改善工程，提供后里游泳池足夠熱源使用，為有效改善后里游泳池之溫水效果，盼體育署能給予經費上的支持。

體育署運動設施組副組長蔡文娟說明，近日就會核定加熱系統改善計畫總經費500萬元，體育署補助計畫經費350萬元，臺中市政府自籌經費150萬元，讓整個游泳池的設備堪稱完善。