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北斗鎮長誰代理？ 彰化縣政府指派事務官
彰化縣北斗鎮長李玄在涉犯貪汙罪、販賣偽農藥罪，二審被判有罪，縣政府依地制法公告停職，最決下周一（3月7日）指派代理鎮長；副縣長洪榮章今天表示，為考量行政專業和地方和諧，將由縣政府事務官代理北斗鎮長。
據了解，地方對於代理鎮長人選一案意見分歧，反鎮公所派要求不要找李玄在的李系人馬，也有地方士紳希望一切交給縣政府處理，鎮公所低調不表態。
副縣長洪榮章說，北斗鎮地方派系多，縣政府顧及地方和諧和行政專業，將指派縣政府有公務人員任用資格的高階事務官出任，代理期間對行政工作立馬上手，擔任鎮公所和縣政府的聯絡橋梁。
據透露，代理人選可能是縣政府的副處長，但縣政府民政處長賴致富說，人選名單還沒簽核，這兩天定案就會發布，下周舉行代理儀式。
台中高分院判決出爐，二審合議庭認李在當時無公務員身分，依但書規定可減刑，遂改依貪汙罪判1年10月、販賣偽農藥判6月，可易科罰金，併科罰金新台幣100萬元。可上訴。因鎮長任期不滿一年，彰化縣政府將依地制法指派代理鎮長。
李玄在的妻子前北斗鎮長楊麗香今天臉書PO溫情文，「害人的人，良心能安嗎？做人只要仰不愧於天 俯不怍於人 無愧於心 坦然面對 相信老天有眼 終能迎向光明…大家知道答案嗎？為愛我的家人們 為珍愛的這塊土地 雖痛心疾首…擦乾眼淚、沈潛後再出發…相信正義的力量…」許多網友留言為她和李玄在打氣，表達支持。
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