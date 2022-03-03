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改善竹山地區河川水質 水資源回收中心動土

中央社 / 南投縣3日電

南投污水下水道接管率低，為改善竹山地區河川水質，繼草屯鎮、南投市後，竹山鎮水資源回收中心今天動土興建，包含大管推進、用戶接管、水資中心建築，首期經費約15億元。

竹山鎮水資源回收中心今天動土，南投縣政府祕書長洪瑞智、內政部營建署副署長吳宏碩等人出席典禮，洪瑞智致詞時說，南投縣公共污水下水道用戶接管普及率約6.35%、污水處理率約24.5%，與先進國家仍有差距，需中央與地方一起再努力，感謝營建署補助經費，相信完工後能有效改善竹山地區的環境衛生及河川水質。

吳宏碩肯定南投縣政府全力推動下水道興建工程，他表示，目前竹山鎮下水道首期工程大管推進作業已完成，包含正要動工的水資源回收中心及後續用戶接管工程等，營建署會全力支持並積極協助縣府。

根據南投縣政府工務處資料，南投縣民國93年起配合中央頒訂竹山鎮污水下水道系統實施計畫，獲營建署同意補助辦理；水資源回收中心位在向學街與下坪路交界，占地2.36公頃，經費新台幣1億8048萬元，預計113年完工之後，開始用戶接管工程，請鎮民多配合。

工務處表示，竹山鎮大部分居民未來產生的民生污水由下水道排進水資源回收中心，透過進流抽水站、前處理單元、初沉池、生物處理單元、二沉池、消毒系統、過濾回收、污泥濃縮、脫水處理，使水質達到公共下水道放流水標準，改善水污染以淨化河川。

南投 污水 資源回收

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