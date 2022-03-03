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張秀菊基金會18年照顧逾三千人 邀孩子回娘家

中央社 / 台中3日電

張秀菊基金會今年成立滿18年，照顧兒童與青少年逾3000名，基金會今天舉辦會慶，邀請長期合作的企業家與離院的孩子「回娘家」，12日也將舉辦園遊會，邀請大眾更了解基金會。

張秀菊社會福利慈善事業基金會民國93年3月3日，由張良卿為紀念母親張秀菊助人、犧牲奉獻的精神而設立。18年來針對中部縣市兒童、青少年提供安置服務，已照顧超過3000人，希望創造適合台灣兒少安置的環境及處遇模式，與企業長期合作建構社會服務網絡。

基金會今天在逗點青少年公益商店，舉辦18週年會慶記者會，邀請長期贊助合作的中區五十嵐集團執行董事柯秋燕、昆兆益精密公司董事長吳睿鴻、慧國工業公司總經理江瑞坤、聯華交通運輸公司董事長孫文山、台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲等人，與離院的孩子回娘家，分享歷程心得。

張良卿會中致詞時表示，基金會邁入18年，算是一個青少年要邁入另一個時期，這一路上遇到困難時，感謝有各界的支持愛護，基金會3月12日將舉辦園遊會活動，邀請大眾更進一步了解基金會所做的事情。

曾受基金會照顧的「陳牧」，目前在飲料店擔任店長，他表示，基金會曾是一個改變他個性的家，也學到獨立的能力，他立志要讓自己成為手心向下的人，用自身力量幫助更多人。

另外，離院15年的「小肉腳」，目前任職於台積電公司，工作雖然繁忙，卻常回到基金會擔任志工，國中時就到機構的她，一開始還因為壓力過大常有掉髮的情形，但也因為基金會的愛與關懷，讓她有了歸屬感。

基金會表示，3月12日將在沙連墩戶外探索學習營地舉辦會慶園遊會，當天設有攤位及探索體驗區，相關資訊可上臉書張秀菊基金會粉絲專頁查詢。

掉髮

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