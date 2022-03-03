台中清水連假凌晨噪音車橫行 環局通知60幾輛車主檢測噪音

台中市清水區日前凌晨2點，大批車輛繞行道路產生巨大引擎噪音，擾人清夢，台中市政府環保局已針對60多輛有噪音汙染疑慮的汽車，通知車主限期進行噪音檢測，如未到檢或檢測不合格，將依「噪音管制法」裁處新台幣1800至3600元罰鍰。

當地居民則認為，凌晨大批車輛繞行，應有公共危險疑慮，如果只罰幾千元，恐怕不能嚇阻。

環保局表示，為加強取締噪音車輛，除受理噪音車輛陳情案件，經查證有噪音疑慮的車輛均通知車主到檢，配合行政院環保署推行的排氣管合格標籤認證措施，經檢驗合格車輛會張貼合格標籤，將車輛資訊上傳至環保署資料庫，若該車輛經環保局執行攔查或攔檢發現排氣管與認證的資料不符時，將依法裁罰。

環保局呼籲市民朋友重視環保，若發現噪音車輛可記錄該車車號、發現地點、時間及妨害安寧事實或違規證據資料（照片或影片），並直接至噪音車檢舉網站（http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp）登打以上資料入檢舉系統受理，系統受理後環保局即依法辦理並進行通知到檢作業。