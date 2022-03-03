南投市中山公園共融遊具完成驗證 市公所將開放使用

南投市中山公園改善工程，因多功能溜滑梯在內的共融式遊具，原本於去年8月完工驗收後，卻延至今年仍無法啟用。南投縣建設處長李正偉表示，共融式遊具已經驗證合格，今天和南投市長宋懷琳協調，市公所原則同意近日開放使用，讓南投市親子也能體驗共融遊具樂趣。

南投縣建設處表示，中山公園改善工程包括共融式遊具去年8月完工驗收，並在今年1月5日移交給南投市公所。但因衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求遊具設施都需通過第三方認證檢驗，導致驗證單位（TAF）大排長龍。

中山公園兒童遊樂設施認證於去年12月16日安排第1次檢驗，併於今年1月26日辦理第1次複檢，其中公園內的遊具設施，例如溜滑梯出入口處的階梯扶手立桿因設計的間距不符標準等，均已完成改善修正須修正。

而遊戲場鋪面檢驗須符合CNS12643遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法，先前因連日下雨，怕儀器和地墊，受雨影響其準確度，而無法於過年前完成。經展期已在3月2日通過第2次複檢後，縣府遂將現場黃色警示帶解除。