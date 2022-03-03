八卦山大佛修復工程今開工 亮度深淺維持現況調色

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程停擺近2年，彰化縣府與新監造單位重新檢討規畫設計圖等，工程採購重新發包，今天舉辦修復工程開工典禮，預計今年12月修復完成，工程將保留大佛南側作為參觀動線，並以大佛北側為施工、物料運輸動線，以分流達到施工品質與觀光需求雙贏。

八卦山大佛民國50年落成，曾有東亞第一大佛美名，也是彰化八景之一，但修復工程一波三折，彰化縣長王惠美說，卦山大佛修復工程原本已於2020年動工，但是因為建築師及營造廠等紛爭而停工，經過各方努力，終於在去年底順利發包，重新啟動開工祭典，期待讓八卦山風華再現。

王惠美表示，八卦山大佛是歷史建築，經過時間的考驗與風吹日曬的淬鍊，大佛外表受損需要整修，縣府向文化部爭取2635萬元經費，縣府配合款465萬元，總金額計3100萬元用修復八卦山大佛。