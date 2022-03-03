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八卦山大佛修復工程今開工 亮度深淺維持現況調色
彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程停擺近2年，彰化縣府與新監造單位重新檢討規畫設計圖等，工程採購重新發包，今天舉辦修復工程開工典禮，預計今年12月修復完成，工程將保留大佛南側作為參觀動線，並以大佛北側為施工、物料運輸動線，以分流達到施工品質與觀光需求雙贏。
八卦山大佛民國50年落成，曾有東亞第一大佛美名，也是彰化八景之一，但修復工程一波三折，彰化縣長王惠美說，卦山大佛修復工程原本已於2020年動工，但是因為建築師及營造廠等紛爭而停工，經過各方努力，終於在去年底順利發包，重新啟動開工祭典，期待讓八卦山風華再現。
王惠美表示，八卦山大佛是歷史建築，經過時間的考驗與風吹日曬的淬鍊，大佛外表受損需要整修，縣府向文化部爭取2635萬元經費，縣府配合款465萬元，總金額計3100萬元用修復八卦山大佛。
文化局表示，彰化八卦山大佛修復工程將佛身表層塗漆毀損及建物漏水問題進行修復，而大佛色澤將以黑紅色調具金屬平光為原則，亮度深淺以現況調色為主，蓮花座顏色也依文化資產審議會通過的修復再利用計畫內容，由所有人決定維持金色，藉以延續建物生命並保存文化資產價值。
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