303全台跳電 水餃卡機台成爛泥 廠商欲哭無淚

彰化縣今天上午9點15分逾半數鄉鎮市無預警停電，北斗鎮工業區停電，生產線戛然而止，製造中的半成品都報銷，廠商欲哭無淚；彰化縣議員曹嘉豪說，台灣最近6年內歷經一次限電、四次跳電，一路升官並被欽點可能參選彰化縣下屆縣長的經濟部長王美花，管理能力令人質疑，他呼籲王美花負起政治責任下台，別再禍害台灣產業。

興達電廠上午出狀況，全台多個供電區降載造成549萬戶停電，彰化縣停電戶數最多達11萬8000戶，縣內彰化市、員林市與二林鎮沒停電，另外和美鎮、北斗鎮、鹿港鎮、田中鎮、溪湖鎮等五鎮的市區不來電，伸港鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、花壇鄉、福興鄉、二水鄉、芳苑鄉、永靖鄉，埔心鄉在衛福部彰化醫院附近短暫跳電，停電戶在10點46分完數恢復供電。

縣議員曹嘉豪高分貝砲轟來自彰化縣的經濟部長王美花，不應該拿全民福祉當犧牲品；他說，最近5年內，全台歷經2017年7月29日限電，和2021年5月13日興達電廠停機、2021年5月17日一周內兩次停電，及今天全台大停電，彰化縣是中小企業的故鄉，產業種類複雜，限電和停電都造成龐大損失，企業實在當不選舉政治籌碼。

曹嘉豪表示，王美花自2016年8月18日擔任經濟部常務次長，仕途一帆風順，2019年3月20日改任經濟部政務次長，2020年6月20日高升經濟部長，每次限電、停電，除了出面向全國人民道歉，看不到她有何具體改善不再跳電的作為，在因應通膨方面，她的拿手對策竟是要商家設抗漲專區；王美花種種專業能力令人質疑，執政黨內有人欽點她參選下屆彰化縣長，讓彰化縣民惶惶不安。

上午跳電，工業區和各工廠機台忽然停止運作，正在製造的半成品絕大多數無法等恢復供電繼續做下去，必須當作廢料甚至廢棄物。一名精密工業工廠林姓業者指出，精密零組件的製造是一氣呵成，機台忽然停止，在精密零組件留下停止的痕跡，磨平痕跡將使零組件失去應有的精準度，這個零組件只能當作廢料，不能重新鎔煉當原料。

北斗工業區陳姓食品工廠業者表示，上午跳電，生產線上的水餃、煎餃、包子原地停留一個多小時，一定會孳生細菌，必須全部當廢棄物，最累的是水餃等麵皮黏在機台，作業員一個個刮除乾淨和清潔後才能啟動生產線；跳電一小時，清理好幾小時，他真的很頭痛。