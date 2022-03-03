中部空氣差！彰化空中巡邏 一周查獲4不法重罰70萬

中部地區近日空氣品質不佳，達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化縣環保局派出空拍機空中巡邏，一周內分別在埤頭鄉、和美鎮及線西鄉三鄉鎮查獲4件不法，包括未依許可自行超量操作、營建工地物料堆置防塵網未完全覆蓋，依空汙法裁罰10萬元到30萬元不等。

中部地區空氣品質不良，彰化環保局在228連假期間已通知前74大公私場所執行空汙自主管理或降載，營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街作業等。

彰化縣府環保局長江培根表示，近日空品不良主要受境外污染傳輸影響，環保局加強查緝縣內工廠是否於空品不良期間違規操作，鎖定感測器監控常發生污染高值的熱區及時段，派員兵分多路加強稽查，出動空品巡邏車、空拍機及透過感測器等全面監控。

稽查人員事先鎖定埤頭鄉一家科技材料廠，這次空品不良期間進廠查閱報表發現未依許可自行超量操作，開罰10萬元；另有兩家營建工地物料堆置防塵網未完全覆蓋，車行路徑粗級配厚度不足等缺失，因在空汙季期間，分別被加重裁罰15萬元。

另有一家預拌混凝土粒料堆置場運輸車輛未使用洗車設備致泥沙污染路面，因去年已被裁罰，環保局依空氣污染防制法加重處分，罰了30萬元，4件共計將處70萬元罰款。