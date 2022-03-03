豐原南陽國小因停電廚房停擺 急尋他校協助免午餐驚魂

全台今早發生大停電，造成許多民生用電、交通號誌大停擺。台中市豐原區南陽國小更因停電影響，導致午餐廚房停擺，校方緊急與鄰近國小尋求協助，已於12時15分左右，完成午餐配送。

全台今早大停電，台中南陽國小廚房因此無法運作，擔心學童用餐受影響，緊急聯繫鄰近的豐田國小，協助烹飪午餐。南陽國小校方表示，此次有1到菜色受到影響，已緊急聯繫豐田國小協助烹飪，並於12時15分左右完成配送，雖有些延誤，但目前都已處理完畢，讓學生安心用餐。

豐原區瑞穗國小今天也因停電，導致校內電梯停擺。過往午餐皆由團膳廠商透過推車，運用電梯將餐點送至高樓層教室，但今因停電電梯停擺，校方第一時間告知此狀況，讓廠商提早到校，並增派人力將午餐運送至高樓層教室，讓學童準時用餐，免於一場「午餐驚魂」。