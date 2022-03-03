快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐原南陽國小因停電廚房停擺 急尋他校協助免午餐驚魂

聯合報 / 記者劉柏均洪敬浤／台中即時報導
台中市豐原區南陽國小因今早停電影響，導致午餐廚房停擺，緊急與鄰近國小尋求協助，已於12時15分左右，完成午餐配送。圖／翻攝自Google Maps
台中市豐原區南陽國小因今早停電影響，導致午餐廚房停擺，緊急與鄰近國小尋求協助，已於12時15分左右，完成午餐配送。圖／翻攝自Google Maps

全台今早發生大停電，造成許多民生用電、交通號誌大停擺。台中市豐原區南陽國小更因停電影響，導致午餐廚房停擺，校方緊急與鄰近國小尋求協助，已於12時15分左右，完成午餐配送。

全台今早大停電，台中南陽國小廚房因此無法運作，擔心學童用餐受影響，緊急聯繫鄰近的豐田國小，協助烹飪午餐。南陽國小校方表示，此次有1到菜色受到影響，已緊急聯繫豐田國小協助烹飪，並於12時15分左右完成配送，雖有些延誤，但目前都已處理完畢，讓學生安心用餐。

豐原區瑞穗國小今天也因停電，導致校內電梯停擺。過往午餐皆由團膳廠商透過推車，運用電梯將餐點送至高樓層教室，但今因停電電梯停擺，校方第一時間告知此狀況，讓廠商提早到校，並增派人力將午餐運送至高樓層教室，讓學童準時用餐，免於一場「午餐驚魂」。

停電 電梯 豐田

延伸閱讀

303大停電高雄楠梓17處路口號誌停擺 仍有2處未復電

針對大停電？ 劉揚偉：政府一定有方法解決供應問題

想趁停電逛街要注意 台南這些賣場未營業

303大停電 雲林還有1萬多戶沒電搶修中

相關新聞

中榮院長陳適安新書發表 盧秀燕、蔡其昌同台謝謝他

一本描寫台中榮總院長陳適安和其團隊在心臟醫學成就的新書「引領世界的心跳」今發表，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等...

彰化和美街長宿舍長照團隊經營 和服、美學、手作進駐

彰化和美街長宿舍2008年被列為歷史建築，卻長期閒置，直到2018年才啟動修復，地方期盼舊建物活化，縣府去年招租，由彰化...

彰化田中「鬼屋」要拆了 中央補助逾2億就地重建大樓

彰化縣田中鎮第一零售市場建齡41年，經鑑定為危樓仍繼續營業，遭審計室糾正，今年春節後鎮公所圍起圍籬停用，招致批評沒新建就...

后里五星級泳池卻沒溫水 民代爭五百萬冬天前改善

台中后里區游泳池斥資1億打造，卻不是溫水游泳池，水溫時常低於19度，讓許多民眾望之卻步。立委楊瓊瓔、市議員陳本添今邀集體...

北斗鎮長誰代理？ 彰化縣政府指派事務官

彰化縣北斗鎮長李玄在涉犯貪汙罪、販賣偽農藥罪，二審被判有罪，縣政府依地制法公告停職，最決下周一（3月7日）指派代理鎮長；...

台中高接梨穗受寒害 合規定農民11日前可申請救助

台中市東勢地區今年因寒流，導致高接梨穗嚴重受損，經市府農業局會同農委會及台中區農業改良場現勘，確認損害率已達救助標準；農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。