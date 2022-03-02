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草屯公有市場地下停車場完成變身 試營運不收費

中央社 / 南投縣2日電

經1年多改善，草屯鎮公有市場附設地下停車場機械車位變更為平面車位，今天起試營運開放免費停車，鎮公所表示，已驗收、消防安檢合格，雖還有文件送審，但不影響試營運。

草屯鎮公有零售市場附設地下停車場原為機械式車位，民國93年啟用後因空間小、動線不好、燈光昏暗等，民眾使用意願不高，草屯鎮長簡景賢考量鎮民心聲及中央機關多次提報缺失，在停車場設備達報廢年限，提報交通部報廢機械式停車場並變更為平面式停車場。

停車場於109年底停用，進行改善，原預計施工6個月就能重新開放，但因消防設施檢查未通過，進度持續延誤。

草屯鎮公所今天發布新聞稿指出，推動公共工程須依照程序，導致一段時間未能開放使用，經團隊通力合作及積極努力，終於讓停車場改善工程在最短時間完成。

簡景賢向媒體表示，工程驗收完工，且消防安全經消防單位檢查合格，在其它相關文件送交審核同時，先開放停車場試營運，方便民眾使用。

他指出，鎮公所會盡快完成後續應備程序，再公告正式收費日期；試營運期間，相關單位會多宣導停車場使用秩序與安全。

停車場 交通部

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