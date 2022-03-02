台中清水地主注意 3/5、3/12換權狀假日不打烊

台中市地政局今天說，清水地政事務所為方便清水區星海段、西社段、鎮新段、橋頭段及五權段等5地段、約6600筆土地地主換發土地所有權狀，在3月5日及3月12日推出假日換狀服務，其中3月5日上午加碼邀視障按摩師提供免費按摩服務。

地政局長吳存金表示，為落實「富市台中、新好地政」願景，市府加速釐整地籍、維護民眾財產權益。地籍圖重測後，地籍圖資料以數值型式顯示及儲存，大幅提高測量精度，方便地籍管理及運用，有效提升圖資可靠度，避免不動產界址糾紛。

清水地政事務所說明，3月5日、3月12日假日換狀服務時間為上午8時到下午3時30分，並加碼在3月5日上午9時到中午，特別與市府勞工局合作，邀請5名視障按摩師提供等候權狀民眾免費按摩服務，民眾在填妥資料，並由現場人員引導即可享受服務。

清水地政事務所指出，去年的換狀免費按摩服務，一個上午即服務約70名民眾，照顧弱勢者提供更多工作機會，提升政府公益形象及為民服務品質。當日落實防疫實聯制登記及量測體溫，並保護民眾規劃防疫安全距離動線。

清水地政事務所主任吳志偉說明，在換發新權狀前，原權狀仍然有效，日後可隨時申請換發權狀，民眾如無法於通知日到場辦理換發書狀，也可用通信申請換發書狀方式或透過各縣市地政事務所申請案件代收代寄方式辦理，歡迎重測區所有權人善用多元服務。如欲了解重測換狀詳細服務內容，歡迎於上班時間(週一至週五早上8時至下午5時)撥打服務專線(04-26237141)洽詢。