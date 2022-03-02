生不如死！彰化縣二月首度出現死亡比出生多出104人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣爭取升格直轄市關頭，卻面臨人口急劇流失，二月又比一月少了1311人，快要跌破125萬人直轄市人口門檻，尤其首度出現「生不如死」的現象。圖／本報資料照片
彰化縣爭取升格直轄市關頭，卻面臨人口急劇流失，二月又比一月少了1311人，快要跌破125萬人直轄市人口門檻，尤其首度出現「生不如死」的現象。圖／本報資料照片

彰化縣人口直直落，二月人口為125萬2997人，比一月的125萬4308人整整減少1311人，估計今年5月就會跌破125萬人，為升格改制直轄市埋下變數。值得注意的是二月出生711人、死亡是885人，死亡比出生多出104人，首度出現「生不如死」現象，官員研判是虎年出生數減少，二月間寒流侵襲，老人死亡增加。

彰化縣政府民政處統計，彰化縣二月份的人口是125萬2997人，其中遷入2401人，遷出3538人，遷出比遷入多出1137人，再以出生及死亡比較，彰化縣在一月的出生數則高達990人，死亡是961人，研判是很多民眾為了避開虎年趕著生育為主要原因。

因此，到了二月，出生數即急降下為771人，少了219人，死亡是885人，死亡比出生多出114人，縣府官員表示，這是彰化縣歷來首度出現「生不如死」的情況。

另在各鄉鎮市統計部分，廿六鄉鎮市中，只有大村鄉增加7人、伸港鄉增加1人，其餘人口最多的彰化市減少281人、第二大的員林市減少81人，而第三大的和美鎮減少達109人。

其中的大村鄉由於有正新輪胎創辦人羅結夫婦的26多億元遺產稅挹注，除去年發放每人6000元振興禮金外，另有生育補助每胎6000元、喪葬慰問金5000元、弱勢獎學金2000元至6000元、鄉民意外險提高至100萬元，65歲重陽禮金，為刺激人口成長，今年年初發放每個村民各2000元。

伸港鄉則有台電每年四、五千萬元促協金補助，除各項福利外，從2020年1月1日開始，推出「坐月子津貼」，只要設籍伸港鄉滿1年的產婦，都可以領到1萬6千元的坐月子補助，再加上縣府發給的3萬元生育補助，合計可領到4萬6千元，過去每年新生兒數約400人，2020年實施以後，激增到458人，雖然2021年降到402人，對於新生兒增加仍然發生效果。

至於員林市因重劃區開發，新建案林立，雖然還未見到人口成長，但減緩了流失幅度。

生育補助 坐月子

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