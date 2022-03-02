大甲孟春共融公園地墊拌倒幼童 藍綠民代要求改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲孟春公園地墊老舊，多處接縫大且翻起不平，市議員施志昌今天和相關單位會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市大甲孟春公園地墊老舊，多處接縫大且翻起不平，市議員施志昌今天和相關單位會勘。圖／中市議員施志昌提供

台中市大甲孟春公園地墊老舊，多處接縫大且翻起不平，藍綠議員昨天和今天先後到場會勘，要求台中市政府盡速改善，避免又有幼童跌倒受傷。

台中市議員施志昌表示，二二八連假有幼童到大甲孟公園遊玩，被掀起的地墊拌倒受傷，希望台中市政府能儘速改善，他今天邀集台中市建設局新建工程處與養護工程處至現場會勘，施志昌表示，盧秀燕市長廣推共融式公園，卻因為經費不夠讓孟春公園的遊具更新只能做一半，且最基本的安全問題都沒顧到，根本為德不卒。

養工處今天表示，地墊若要全部翻新需要上百萬的經費，會儘速籌措經費，讓孩子遊玩能有安全的場地；而國民黨籍台中市議員李榮鴻服務處也接獲民眾相同陳情，大甲孟春遊戲場有小朋友在遊玩時被凸起地墊絆倒，李榮鴻昨天和特助李文傑、孟春里里長黃湘榕現場會勘，立即向台中市政府爭取改善，將在本月底前先緊急更換地墊，避免又有小朋友被拌倒。

施志昌表示，盧秀燕市長稱市府於全台中推動共融式公園，但問題百出，109年時孟春公園是共融式公園的目標之一，但因為經費不足，僅更新部分遊具，並未更新老舊地墊，孟春公園的地墊已使用10到20年，多處翻起不平且接縫大，使幼童遊玩時容易跌倒造成危險，228連假時就有孩子於此處遊玩時跌倒擦傷，家長相當心疼，並向服務處反應希望希望能儘速改善。

施志昌說，盧秀燕稱自己是媽媽市長，卻只在意共融式公園帳面數字，結果遊具更新後卻連孩子最基本的安全問題都無法保證，尤其如孟春公園地墊老舊，已不符合衛福部最新規範的問題像是舊的地墊都是2.5公分厚，但新的規範規定了地墊厚度必須隨遊具的高度調整，市府卻忽略了這部分，根本為德不卒。

養工處表示，新的規範使得地墊的鋪設連帶必須重新整理鋪面，較厚地墊必須有較深的鋪面，才能使地墊與接鄰地面平整，因此更新地墊就必須要有較多經費，若全部更新經費超過百萬元，養工處承諾會儘速尋找經費處理，還給孩子安全的遊戲場地與空間。

台中市 盧秀燕 連假

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